سفر مسئولان عالی قضایی به 13 شهرستان کرمانشاه/ دیدار با کارکنان قضایی و حضور در مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، همچنین امروز تعدادی از مسئولان عالی قضایی با حضور در مساجد شهر کرمانشاه با مردم دیدار و در جریان مشکلات قضایی آنها قرار خواهند گرفت.

بر اساس این گزارش، کهزادی معاون اداری مالی قوه قضائیه به شهرستان اسلام آباد غرب، حجت الاسلام حصاری معاون قضایی به گیلانغرب، حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی به کنگاور، اسماعیلی رئیس سازمان زندانها به پاوه، حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی به سرپل ذهاب، حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به قصر شیرین، حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری به سنقر، حجت الاسلام صدر حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری به صحنه، سراج رئیس سازمان بازرسی به ثلاث باباجانی، جهانگیر بازرس ویژه رئیس قوه قضائیه به شهرستانهای روانسر و جوانرود و تویسرکانی رئیس سازمان ثبت به شهرستان دالاهو، همچنین یکی از مسئولین قضایی به شهرستان هرسین سفر می کند.

در این سفرها مسئولان عالی قضایی برای رسیدگی به مشکلات کارکنان دادگستریها در جمع قضات و کارکنان دادگستری شهرستانها حاضر شده و پس از دیدار با مردم در شورای اداری شهرستان حاضر خواهند شد.