حوزه علمیه نهاوند به دنبال جذب دانش آموزان نخبه است

حجت الاسلام محمد هاتف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دانش آموزان نخبه شهرستان نهاوند در حوزه های علمیه ثبت نام می شوند، افزود: در نام نویسی های جدید برای ورود به مراکز حوزه های علمیه به دنبال جذب و هدایت دانش آموزان نخبه به حوزه علمیه هستیم.

وی با بیان اینکه نام نویسی از داوطلبین برای ورود به حوزه های علمیه از ابتدای بهمن آغاز شده و تا ۲۵ اسفند نیز ادامه دارد، عنوان داشت: در همین راستا با برنامه ریزی های انجام شده در صدد هستیم با همکاری آموزش و پرورش دانش آموزان مستعد را جذب این مراکز کنیم.

حجت الاسلام محمد هاتف با اشاره بر اهمیت اطلاع رسانی صحیح در این زمینه، اضافه کرد: اگر اهداف حوزه های علمیه از جمله بحث اشتغال زایی آن به خوبی برای دانش آموزان بازگو شود، انگیزه آنان برای ورود به حوزه زیاد خواهد شد.

معاون تهذیب حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهرستان نهاوند بیان داشت: با توجه به نقش اثر گذار تبلیغات بدون واسطه و چهره به چهره با دانش آموزان در نظر است تا در فرصت باقی مانده زمان نام نویسی در مدارس خاص حضور یافته و از نزدیک با دانش آموزان در این ارتباط گفتگو کنیم.

وی در ادامه گفت: امسال در شهرستان نهاوند در پایه سوم راهنمایی پذیرش طلبه وجود دارد و دانش آموزان سال سوم راهنمایی به بالا می توانند تا زمان تعیین شده نسبت به نام نویسی اقدام کنند.

حجت الاسلام هاتف با بیان اینکه شهرستان نهاوند در زمینه پرورش عالمان دینی از سابقه و شهرت بسیار خوبی برخوردار بوده، در پایان سخنانش گفت: این شهرستان در گذشته عالمان بزرگی را پرورش داده که امروز نیز باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا مجددا این وضعیت احیا شود.