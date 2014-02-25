لزوم اعمال مديريت واحد در حوزه فرهنگي/معابر سنندج به نام مفاخر فرهنگي اسم گذاري مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جلال شریعتی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اظهار داشت: دستگاه های متولی فرهنگ در سنندج زیاد است ولی هیچ کدام خود را مسئول نمی دانند و تنها شهرداری مسئول حوزه فرهنگی است.

وی با اشاره به گستردگی حوزه فرهنگ افزود: شهرداری به تنهایی نمی توانند در خصوص توسعه، نهادینه کردن و ترویج فرهنگ گام بردارد و تعامل و حمایت های دستگاه های اجرایی در این خصوص ضروری است.

عضو شورای اسلامي شهر سنندج بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر برگزاری بعضی کنسرت ها همخوانی لازم را با فرهنگ و موسیقی ما ندارند و به اصالت موسیقی و فرهنگ اصیل ما لطمه می زند.

يكي از اساتيد دانشگاه نیز در ادامه این جلسه، یادآور شد: شکاف بین نخبگان و توده ‌های مردم موجب پیدایش دوگانگی شده است.

سرکوت نجفی با انتقاد از برگزاری برنامه‌ های فرهنگی در فضاهای بسته ادامه داد: کار فرهنگی باید در پارک‌ ها و میادین باشد تا زمینه برای تعاملات انسانی و تبادلات فرهنگی فراهم شود.

وی با بیان اینکه راه رسیدن به توسعه پایدار در فضای شهری حمل و نقل سبز است، گفت: استفاده از پیاده‌ راه، وسایل حمل و نقل عمومی و دوچرخه در این رابطه ضروری است.

اين مدرس دانشگاه، هویت شهری را سیما و نمای ظاهری شهر و ساختمان‌ ها دانست و اظهار داشت: باید از طریق حضور یک نماینده از کردستان در شورای عالی استان ‌ها، پیرامون طراحی معماری شهر مطابق با فرهنگ کردی در این استان اقدام کنیم.

بلوار کمربندی آبیدر سنندج به نام "محی‌ الدین حق ‌شناس" نامگذاری می شود

رئیس شورای شهر سنندج گفت: نامگذاری معابر با نام ادیبان و فاخران سنندج یکی از اولویت های کاری شورای شهر است.

سید انور رشیدی در اين جلسه اظهار داشت: با بررسی های صورت گرفته در آینده نزدیک بلوار کمربندی آبیدر سنندج به نام محی الدین حق شناس نامگذاری می شود.

وی با اشاره به این مطلب که از این به بعد نامگذاری اماکن و معابر شهر به عهده شورای شهر است، افزود: انتظار می رود با استفاده از نظرات شهروندان و فاخران استان نام های زیبنده ای بر معابر شهر گذاشته شود.

رئیس شورای شهر سنندج بیان کرد: همچنین استفاده از افراد صاحب‌ نظر در دوره چهارم شورا یک رویکرد اساسی در راستای هموار کردن مشکلات به بهترین شکل و افزایش رضایت مندی شهروندان است.

رشیدی یادآور شد: باید در سال آینده توسعه و ترویج فرهنگ کردی بیشتر مد نظر باشد و در همین خصوص همایشی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره ماموستا "هه‌ ژار" از مشاهیر ادبی استان کردستان در شهر سنندج برگزار می شود.

در ادامه عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز گفت: در توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار شهر باید کارگروه‌ های تخصصی فعال شوند.

مجید شاه ‌اویسی اظهار داشت: استفاده از سرمایه‌ های اجتماعی، نخبگان دینی و مشاهیر شهر و اجرای طرح مدیریت محله توسط خود شهروندان را در این رابطه ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت شورای شهر سنندج از اقدامات فرهنگی افزود: لازم است برای ایام نوروز برنامه‌ هایی ویژه ای برای معرفی و شناساندن هر چه بیشتر شهرتدوین شود.

مشاور کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج نیز بیان کرد: باید سه درصد بودجه به بخش تحقیقات در پروژه ‌ها تعلق گیرد تا بسیاری از مشکلات فرهنگی، پروژه های نیمه کاره ای عمرانی در سطح شهر ساماندهی شوند.

حسن احمدی یادآور شد: استفاده از مشاوران جامعه ‌شناس در اجرای طرح‌ها و آموزش به شهروندان به ویژه در حواشی شهر ضروری است و هزینه در مباحث فرهنگی نوعی سرمایه ‌گذاری برای آینده بهتر و مدرن تر است.

5 میلیارد تومان اعتبار به بخش فرهنگی سنندج اختصاص داده شد

شهردار سنندج نيز در اين جلسه گفت: با توجه به برنامه ریزی ها و پیگیری های مستمر اعتبارات بخش فرهنگی سنندج در سال 93 به پنج میلیارد تومان افزايش مي يابد.

کامیاب شادمان اظهار داشت: در حال حاضر عملکرد شهرداری و شورای شهر در راستای ارتقای فرهنگ شهر و بازگرداندن هویت و جایگاه آن است.

وی با تأکید بر اینکه کار فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و زیرساخت های خاص است، افزود: برای رشد فرهنگ جذب اعتبارات مناسب، برنامه ریزی و هدفمند بودن نیاز است.

شهردار سنندج بیان کرد: خوشبختانه در حال حاضر معاونت فرهنگي شهرداری سنندج راه اندازی شده است و انتظار می رود در این خصوص گام های اساسی برداشته شود.

شادمان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: با توجه به صدماتی که در اثر آتش ‌بازی ‌های جشن نوروز به آسفالت معابر و خیابان ‌ها وارد می‌ شود تمهیدات لازم برای برگزاری جشن نوروز به صورت متمرکز در یک مکان خاص در سطح شهر صورت گرفته است.

وی یادآور شد: انتظار می رود با برنامه ریزي مناسب در سال آینده نخستین فرهنگ‌ سرای استان کردستان با مشارکت بخش خصوصی در این شهرستان کلنگ ‌زنی شود.

در ادامه این جلسه سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری سنندج گفت: تور سنندج ‌گردی، برگزاری جشنواره شادی و برپایی نمایشگاه فرهنگ کردی در نوروز 93 از جمله برنامه های فرهنگی شهرداری سنندج در راستای ترویج و توسعه فرهنگ کردی است.

عبدالسلام سپهر اظهار داشت: تعامل و احترام نهادن متقابل دو مجموعه شهرداری و شورای شهر در پیشبرد اهداف و اجرایی کردن مصوبات نقش بسزایی را ایفا می کند.

وی افزود: نباید روابط جایی ضوابط را بگیرد و حل این مشکل بزرگ می تواند در ساختار اداری استان تحول عظیمی را ایجاد کند و راه های توسعه استان را هموار کند.