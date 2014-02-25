19 تا 39 سال ميانگين سني زندانيان آذربايجان غربي/ كمترين درصد جمعيت كيفري در بوكان

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی جلیلی شامگاه دوشنبه در آیین معارفه رئيس زندان بوکان با اشاره به میانگین جمعیت کیفری در زندان های آذربایجان غربی اظهار داشت: میانگین سنی زندانیان استان 19تا 39 سال است که این افراد عمدتا از اقشار فعال جامعه محسوب می شوند.

وي اعلام كرد: بیشترین محکومان زندانی با 34 تا 61 درصد مربوط به مشاغل آزاد، 17.5درصد به افراد دارای مدرک دیپلم، 1.89درصد به افراد لیسانس ، 62 دهم درصد به افراد فوق لیسانس و 13دهم درصد به افراد دارای مدرک دکتری اختصاص دارد.

مدير كل زندانها و اقدامات تاميني آذربايجان غربي کمترین درصد جمعیت کیفری آذربایجان غربی را مربوط به شهرستان بوکان دانست و ادامه داد:‌ رویکرد اصلی سازمان زندان ها اصلاح و تربیت اقشار آسیب دیده جامعه حول محور برنامه های فرهنگی و تربیتی بر اساس موازین آموزه های دینی و تقویت معنویات در زندان ها است.

جليلي ادامه داد: امروزه یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تبدیل زندان ها به مراکز آموزشی، تعلیمی و اشتغال زایی است که نقش مهمی در تربیت زندانیان داشته است.

وی از رفع مشکلات و موانع موجود در زندان های آذربايجان غربي در آینده نزديك خبر داد و گفت: مشکلات موجود در سطح زندانهای شهرستان ها جمع آوری و براساس اولویت بندی های لازم برطرف خواهند شد .

در ادامه این مراسم رئیس دادگستری شهرستان بوکان با اشاره به محیط زندان های آذربايجان غربي گفت: محیط زندان مکانی است که افرادی که دچار آسیب های مختلف اجتماعی شده اند در آنجا مورد تعلیم و تربیت قرار می گیرند .

حجت الاسلام عادل گل حسینی با اشاره به مشکلات زندان بوکان اظهار داشت: کوچک بودن فضای زندان موجب شده تا چندین برابر ظرفیت استاندارد زندانی در آن نگهداری شود.

در پایان این مراسم از خدمات داریوش بخشی رئیس قبلی زندان شهرستان بوکان تجلیل و قربانعلی کاوان به عنوان مدیر جدید زندان بوکان معرفی شد.