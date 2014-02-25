همه محصولات رتبه اولی سامسونگ/ گلکسی S5 و سریع ترین دوربین خود فوکوس جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کره ای سامسونگ که رتبه نخست فروش تلفن های هوشمند را در جهان دارد مدعی است سریع ترین دوربین خود فوکوس جهان را نیز ساخته است.

علاوه بر این دو ساعت هوشمند رونمایی شده در این نمایشگاه یعنی Gear و Gear 2 Neo، سامسونگ همچنین دست بند هوشمند Gear Fit را نیز که بر تناسب اندام کاربر متمرکز می شود به بازار معرفی کرد.

تصویر مچ بند هوشمند سامسونگ

تلفن هوشمند سامسونگ گلکسی S5 مانند ایفون 5 شرکت اپل دارای یک دکمه اصلی در جلوی گوشی است که به عنوان یک اسکنر اثرانگشت برای باز کردن قفل دستگاه استفاده می شود.

سامسونگ S5 که ضد آب و ضد غبار است در 11 آوریل به بازار 150 کشور عرضه می شود اما هنوز اطلاعاتی در مورد قیمت این محصول جدید اعلام نشده است.

امنیت بزرگ ترین و مهمترین موضوع در کنگره و نمایشگاه جهانی موبایل بارسلون است از این رو سامسونگ نیز یک ویژگی امنیتی برای محصولات خود قرار داده که رونمایی از آن در این نمایشگاه جهانی تحسین بازدیدکنندگان را در پی داشت.

تلفن هوشمند سامسونگ گلکسی S5

اسکنر اثر انگشتی این تلفن هوشمند علاوه بر بازکردن قفل دستگاه، برای پرداخت نیز قابلیت استفاده دارد. سامسونگ با شرکت Paypal وارد همکاری شده تا امکان پرداخت با انگشت را نیز به تلفن هوشمند خود بیافزاید.

این اسکنر همچنین قادر به ایجاد "حالت خصوصی" است ؛ شیوه ای برای ذخیره سازی اطلاعات حساس که فقط با استفاده از اسکنر قابل دسترسی است.

ادن زولر آنالیزکننده در شرکت Ovum در حالی که کاربران تلفن های هوشمند از امنیت سازوکارهای پرداختی نگران هستند، فناوری و فرایندهای جدیدی پرداختی را با بد گمانی می نگرند.

ویژگی دیگر محصولات سامسونگ که تقدیر و تحسین جمعیت حاضر در نمایشگاه را در پی داشت "حالت سیاه و سفید" این دستگاه بود که برای صرفه جویی عمر باتری با محدود کردن توان مورد استفاده صفحه نمایش و از کار انداختن تمامی ویژگی ها به جز ضروری ترین کاربردها مانند پیامک و تماس کار می کند.

سامسونگ، برای عرضه تلفن هوشمند جدید خود سعی کرده است ویژگی های جذاب تلفن های هوشمند شرکت های دیگر را نیز به کار گیرد از این رو در محصول جدید خود حسگر تشخیص هویت اثر انگشتی و یک مدل طلایی جذاب مانند ایفون 5 اپل، یک بدنه ضد آب و ضد غبار مانند سونی اکسپریا Z2 و توانایی عکاسی نوکیا را در نظر گرفته است.

تلفن هوشمند سامسونگ S5 از نظر ظاهری تفاوتی با S4 ندارد و فقط اندکی از آن بزرگ تر است. این گوشی جدید دارای نمایشگر 5.1 اینچی و 1080p HD AMOLED است و تفاوتی بین این نسل جدید و نسل پیشین دیده نمی شود.

اندازه این گوشی 142 میلی متر در 72.5 میلی متر در 8.1 میلی متر و وزن آن 145 گرم است یعنی بلند تر و سنگین تر از S4.

از دیگر ویژگی های فنی این تلفن هوشمند می توان به دوربین 16 مگاپیکسلی پشت و 2 مگا پیکسلی جلو اشاره کرد.

سامسونگ مهمترین بازیگر عرصه تلفن هوشمند در سراسر جهان است.

بر اساس گزارش های منتشر شده 452 میلیون دستگاه تلفن هوشمند سامسونگ در سال 2013 به بازارهای بین المللی صادر شد که بسیار بیشتر از 153 میلیون دستگاه اپل بود.

اما در این بین فروش تلفن های هوشمند گلکسی S4 نسبت به S3 روند کاهشی داشته است.

این روزها سامسونگ با خطر و تهدید شرکت های نوظهور چینی از جمله Xiaomi ، ZTE و Lenovo مواجه شده است.

