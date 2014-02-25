شرط ارتقای کیفیت آموزشی افزایش مهارتهای حرفه ای معلمان است

محی الدین بهرام محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیدواژه های جدیدی که در نظام ارزشیابی در سند تحول به کار رفته است مانند ارزشیابی نتیجه محور منطبق بر استاندارد ملی و ارزشیابی فرآیندی در ارتقاء پایه های تحصیلی با مراجعه به اسناد پشتیبان و مذاکرات سند، تعریف عملیاتی شد تا مجریان در سال تحصیلی 93-94 با اطمینان وظایف خود را پیگیری کنند.

وی افزود: ارزشیابی بخضی از فرآیند یاددهی و یادگیری است و این حلقه نباید از برنامه درسی جدا تلقی شود و ارتقاء کیفیت آموزشی همراه با برنامه درسی منوط به ارتقاء مهارتهای حرفه ای معلمان اصلاح قوانین و مقررات آموزشی و بهبود روش هاست.

محمدیان همچنین با اشاره به اينكه سرگروههاي آموزشي معدل علمي و تجربي معلمان هر منطقه بوده که عهده‌دار تحليل محتوا هستند، افزود: با كمك معاونت‌هاي پژوهشي، دستورالعمل ارزيابي كتابهاي درسي طراحي شود.

وی معلمان چند مهارتي را نياز وزارت آموزش و پرورش دانست و افزود: در 3 سال اخير كتابهاي جديدالتاليف، قبل از توزيع به‌ صورت رايگان در اختيار معلمان قرار گرفته است. اميد است مرداد ماه سال آينده كتابهاي جديدالتأليف پايه چهارم و هشتم نيز به هنگام در اختيار ايشان قرار گيرد.