27 کشته در حمله هوایی ارتش پاکستان به پناهگاه شبه نظامیان در وزیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تایمز، مقامات ارتش پاکستان اعلام کردند که صبح امروز سه شنبه در جریان حمله هوایی ارتش به پناهگاه شبه نظامیان در منطقه وزیرستان دست کم 27 نفر کشته شدند.



در همین حال یکی از مقامات ارتش پاکستان که خواست نامش فاش نشود، گفت: شبه نظامیان با تاسیس مراکز آموزشی در وزیرستان شمالی و جنوبی خود را برای انجام حملات انتحاری آماده می کنند و در جریان حملات امروز 15 نفر در وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان و 12 نفر در وزیرستان شمالی کشته شدند.



با وجود توقف مذاکرات صلح طالبان و دولت پاکستان و آغاز عملیات ارتش علیه شبه نظامیان، ابراهیم خان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده طالبان پاکستان در روند گفتگوهای صلح بر لزوم تماس دولت برای ادامه مذاکرات با گروه تحریک طالبان تاکید کرده است.