  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۱۸

27 کشته در حمله هوایی ارتش پاکستان به پناهگاه شبه نظامیان در وزیرستان

27 کشته در حمله هوایی ارتش پاکستان به پناهگاه شبه نظامیان در وزیرستان

مقامات ارتش پاکستان از کشته شدن 27 نفر در جریان حمله هوایی ارتش به پناهگاه شبه نظامیان در منطقه وزیرستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تایمز، مقامات ارتش پاکستان اعلام کردند که صبح امروز سه شنبه در جریان حمله هوایی ارتش به پناهگاه شبه نظامیان در منطقه وزیرستان دست کم 27 نفر کشته شدند.

در همین حال یکی از مقامات ارتش پاکستان که خواست نامش فاش نشود، گفت: شبه نظامیان با تاسیس مراکز آموزشی در وزیرستان شمالی و جنوبی خود را برای انجام حملات انتحاری آماده می کنند و در جریان حملات امروز 15 نفر در وزیرستان جنوبی در مرز با افغانستان و 12 نفر در وزیرستان شمالی کشته شدند.

با وجود توقف مذاکرات صلح طالبان و دولت پاکستان و آغاز عملیات ارتش علیه شبه نظامیان، ابراهیم خان یکی از اعضای تیم مذاکره کننده طالبان پاکستان در روند گفتگوهای صلح بر لزوم تماس دولت برای ادامه مذاکرات با گروه تحریک طالبان تاکید کرده است.

کد مطلب 2243614

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها