جراحان دهان، فک و صورت در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رضا شریفی دبیر اجرایی این کنگره با بیان اینکه هدف اصلی این کنگره ارائه آخرین دستاوردهای نوین و تکنیک‌های جدید به همکاران دندانپزشک و به اشتراک گذاشتن پیشرفت‌های حاصل شده داخلی با کشورهای صاحب‌نظر در این زمینه است عنوان کرد از ویژگی‌های بارز این کنگره می‌توان به کارگاههای اختصاصی جراحان دهان و فک و صورت، جراحی‌‌های زنده و كارگاههاي تخصصي ايمپلنت اشاره نمود.

وی با بیان اینکه علاوه بر 19 سخنران برجسته خارجی از کشورهای آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، بلژیک، سوئیس، ترکیه و لهستان، اظهار داشت: از اساتید برجسته کشور و ارائه‌ دهندگان مقالات برتر نیز به عنوان سخنران در اين كنگره دعوت شده است.

دبیر اجرایی دوازدهمین کنگره بین‌المللی انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران: تعداد شرکت‌کنندگان داخلی این کنگره را بيش از 1500 نفر از رشته هاي مختلف پزشكي و دندانپزشكي شامل دندانپزشكان عمومي، متخصصين و جراحان دندانپزشكي، جراحان گوش و حلق و بيني، جراحان مغز و اعصاب، عنوان و ادامه داد: که شرکت‌کنندگان در این کنگره 23 امتیاز بازآموزی کسب خواهند نمود.