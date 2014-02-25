تیم کشتی پهلوانی ایلام عنوان سوم کشوری را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی صبح سه شنبه در جمع ورزشکاران ایلامی اظهار داشت: در مسابقات کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور که در استان سمنان برگزار شد محمد کوخائی از تیم ایلام در وزن 60 کیلوگرم با شکست حریفان خود مدال طلای این رقابت ها را بر گردن آویخت.

وی بیان داشت: در بخش تیمی هم تیم ایلام عنوان سوم مسابقات را به دست آورد.

وی افزود: در مسابقات کشتی پهلوانی کشور 114 ورزشکار از 18 استان حضور داشتند.

فتاحی عنوان کرد: تیم تکوندو ایوان فاتح مسابقات تکوندوی غرب کشور مسابقات تکواندوی غرب کشور در هفته جاری وبا حضور تیم هایی از استان های کرمانشاه، همدان، کردستان و دو تیم از ایلام در شهرستان ایوان برگزار شد.

وی تصریح کرد: در این رقابت ها تیم تکواندوی ستارگان ایوان با کسب شش نشان طلا به مقام نخست مسابقات دست یافت.

وی بیان داشت: تیم های کرمانشاه و ایلام نیز به ترتیب با کسب سه و دو نشان طلا در رده های دوم وسوم این رقابت ها جای گرفتند.

فتاحی بیان داشت: تیم کردستان نیز عنوان تیم اخلاق این رقابت ها را کسب کرد.

وی افزود: فرهان احمدی از تیم ستارگان ایوان به عنوان فنی ترین ورزشکار این مسابقات انتخاب شد.

وی تصریح کرد: در رقابت های کاراته قهرمانی کشور که با میزبانی استان مازندران برگزار شد مهسا قربانی کاراته کای شایسته استان علاوه بر کسب مدال برنز مسابقات به اردوی تیم ملی کشورمان هم دعوت شد.

وی بیان داشت: این ورزشکار برای سومین بار است که به اردوی تیم ملی کشورمان دعوت می شود.



