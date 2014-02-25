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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۹:۲۷

آقا یحیایی:

دوره آموزش "پیش بیمارستانی" در هلال احمر گرمسار برگزار شد

دوره آموزش "پیش بیمارستانی" در هلال احمر گرمسار برگزار شد

گرمسار – خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار گفت: دوره آموزش تخصصی پیش بیمارستانی با حضور 22 نفر از نجاتگران خواهر جمعیت هلال احمر این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آقا یحیایی صبح سه شنبه در حاشیه برگزاری دوره آموزش تخصصی پیش بیمارستانی نجاتگران خواهر جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار، اظهار داشت: این دوره آموزشی در راستای آشنایی بیشتر نجاتگران با نحوه برخورد با مصدومان ترومایی برگزار شده است.

وی افزایش توانمندی های نجاتگران و انجام مراقبت ها و اقدامات پیش بیمارستانی برای مصدومان را از دیگر اهداف این دوره آموزشی ذکر کرد و افزود: نجاتگران توسط استادان شهرستان آموزش های لازم را به مدت 40 ساعت در سه روز فرا گرفتند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان گرمسار افزود: در این دوره نجاتگران به صورت تخصصی با مباحث برخورد با مصدوم، ارزیابی منطقه، باز کردن راه هوایی و لوله گذاری، تزریقات و سرم درمانی آسیب شناسی تروما و مصدومان و نحوه برخورد با مصدومان دچار تروما، تریاژ و… آشنا شدند.

یحیایی در خاتمه ضمن اشاره به اینکه این دوره به صورت تئوری و عملی برگزار شده است تصریح کرد: در پایان این دوره از تمام شرکت کنندگان آزمون کتبی و عملی به عمل آمده و به امدادگرانی که ۷۵ درصد نمره قبولی را کسب کنند، گواهینامه تخصصی پایان دوره ارائه خواهد شد.

کد مطلب 2243624

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