مواد مخدر در کمین تمامی اقشار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زاده دوشنبه شب در دومین سمینار آسیب های اجتماعی اظهار داشت: نیروی انتظامی تاکنون صدها خانه، محل کسب یا آدم هایی را که در امر شیطانی ورود مواد مخدر به استان شرکت داشته اند شناسایی کرده و افراد مرتبط با دستور قضایی و در جرایم مشروط بدون نیاز به این مجوز با واکنش سریع پلیس دستگیر شدند.



وی افزود: از برخی خانه ها 30 تا 50 کیلوگرم تریاک کشف می شود و زمانی که سرپرست آن خانوارها به عنوان مجرم دستگیر می شود این موضوع تنها ما را غمگین می کند چرا که معلوم نیست خانواده بی سرپرست وی از این پس چه مصیبت هایی را باید تحمل کنند به گونه ای که به طور معمول همسر وی مدام در راه زندان است و فرزندان وی نیز سرافکنده می شوند.



جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: در جرم شناسی پدر و مادرهایی که از تربیت فرزندان خود غفلت کنند و مدیریت ذهنی کودکان را در نداشته باشند با پدر و مادری که رفتار جنایی دارند هر دو یک سطح قرار می گیرند.



وی با بیان اینکه برگزاری این همایش ها در پیشگیری از اعتیاد موثر است، بیان داشت: پرونده هایی در اداره پلیس داشتیم که روشن می کند هر معتاد به ویژه در زمینه مواد روانگردان همانند بمب دستی خطرناکی است که افراد زیادی از افراد جامعه را نابود می کند.



سرهنگ حسین زاده با اشاره به اینکه هر معتاد حداقل روزانه 30 تا 50 هزار تومان لازم دارد، ابراز داشت: چنین فردی جسم و روح سالمی ندارد و همانند فردی دیوانه ای است که گاه برای 30 هزار تومان ممکن است انسان های بیگناهی را به کشتن دهد.



وی با بیان اینکه حساسیت به آسیب های اجتماعی کوچک مانند سیگار کشیدن یک جوان و آگاه کردن والدین وی می تواند از آسیب هایی که آینده این فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، پیشگیری کند، بیان داشت: 90 درصد معتادان ابتدا این راه را با کشیدن سیگار و قلیان آغاز کرده اند و این مواد دروازه ای به دنیای اعتیاد محسوب می شود.



جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه ما با دو کشور تولید کننده مواد مخدر در دنیا همسایه هستیم و حدود دو هزار کیلومتر مرز مشترک کوهستانی وبیابانی با آنها داریم، گفت: سالیانه در افغانستان 8 تا 12 هزار تن مواد مخدر تولید می شود و با حمایت سازمان ناتو 300 لابراتور در افغانستان مشغول تولید هروئین هستند.



وی اضافه کرد: 60 درصد مجرمان زندانی، 50 درصد علل طلاق و 50 تا 60 درصد جرایم مربوط به کودک آزاری و همسر آزاری و قتل کودکان مربوط به مواد مخدر است بنابراین این مواد یکی از برترین راه ها برای سوء استفاده دشمنان قرار گرفته است.



سرهنگ حسین راده ابراز داشت: عزت و اقتدار هر کشوری در گرو جوانان آن است و دشمنان این اقتدار و آینده روشن را با آلوده ساختن جوانان به مواد مخدر هدف گرفته است.



وی با بیان اینکه بسیار از معتادان از عواقب سوء مصرف مواد بی اطلاع هستند بیان داشت: لازم لست نهادهای دولتی در راستای آگاهی دهی در زمینه سوء مصرف مواد بکوشند و همه ما نیز باید مراقب خانواده های خود باشیم.



جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان تاکید کرد: با کشف یک و نیم تن مواد مخدر در هفته گذشته میزان کشفیات ما از مرز 32 تن گذشت و تمام تلاش ما این است که در سال 93 فرزندان خدمت گذار این مرز و بوم با سدسازی راه قاچاقچیان بیش از گذشته راه بر دشمنان ببندند.



وی اضافه کرد: برخورد جدی و دقیق با ساقیان مواد مخدر در سطح شهرها، کوچه و بیش از همه محلات از مهم ترین برنامه های سال 93 نیروی انتظامی استان است.



به گزارش مهر دومین سمینار آسیب های اجتماعی با موضوع اعتیاد، مواد مخدر و قرص های روانگردان به مدت دو روز در شاهین شهر در حال برگزاری است و صبح و عصر روز سه شنبه شاهد برگزاری کارگاه های آموزشی متعددی با حضور متخصصان روانشناسی و جامعه شناسی در این زمینه خواهیم بود.