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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

به نفع کودکان سرطانی/

جشنواره خوراکی های متنوع در دانشگاه چمران اهواز برگزار شد

جشنواره خوراکی های متنوع در دانشگاه چمران اهواز برگزار شد

اهواز - خبرگزاری مهر: جشنواره خوراکی های متنوع به نفع کودکان سرطانی بیمارستان شفای اهواز در دانشگاه شهید چمران این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره به منظور حمایت و همیاری با کودکان سرطانی بیمارستان شفای اهواز و با حضور اعضاء هیات علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه شهید چمران توسط دانشکده مهندسی علوم آب برگزار شد.

در این جشنواره غذاهای سالم و سنتی که توسط داوطلبان خیر تهیه شده بود برای فروش عرضه شد تا عواید حاصل از آن در اختیار این بیمارستان قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره غذای کمک به کودکان سرطانی از جمله فعالیت های مردمی است که در چند سال اخیر توسط موسسه خیریه مشک و دیگر خیرین به صورت مستمر در حال برگزاری در مکان های مختلف شهر اهواز است.

علاقمندان برای همکاری با ستاد برگزاری جشنواره در برنامه های آتی می توانند با شماره های 330010 داخلی 3204 و 3207 تماس بگیرند.

کد مطلب 2243630

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