به گزارش خبرنگار مهر، حسن هاشمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهارکرد: هفتمین دوره جشنواره تئاتر منطقه ای دانشگاه های شرق کشور 10 تا 15 اسفند ماه سال جاری در دانشگاه آزاد بیرجند برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این جشنواره تعداد زیادی از گروه های دانشجویی نمایش‌های خود را با مضامین مختلف برای علاقمندان و عموم مردم به نمایش خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه ثبت نام این جشنواره از ابتدای اسفندماه در دانشگاه آزاد بیرجند آغاز شده است، گفت: در این دوره از جشنواره عناوین و موضوعات نمایشی که گروه های مختلف دانشجویی می خواهند برای عموم مردم به اجرا بگذراند در مقایسه با دوره های قبلی جشنواره از تنوع بیشتری برخور دار است.

رئیس دانشگاه آزاد بیرجند با بیان اینکه در این جشنواره گروه های مختلف تئاتر دانشجویی از استان های خراسان جنوبی ، شمالی و رضوی شرکت دارند،گفت: بنا بر رهنمودهای مقام معظم رهبری تئاتر یکی از مهم ترین ابزارها برای انتقال مفاهیم فرهنگی است زیرا بشر از همان ابتدای تاریخ دلبستگی زیادی به هنر داشته است.

وی عنوان کرد: جشنواره تئاتر دانشجویی بهترین فرصت برای ارایه موضوعات و الگوهای مختلف فرهنگی به مردم در قالب نمایشنامه و تئاتر های مختلف است.

هاشمی افزود: برای این که تئاتر بتواند در کشور به شکوفایی رسیده و جایگاه واقعی خود را در جامعه پیدا کند نیازمند ایده های نو، نمایشنامه های با محتوای قوی و هنرمندان مستعد است که تئاتر دانشجویی با ساماندهی گروه های مختلف هنری و پرورش نیروهای خلاق و مستعد در حوزه تئاتر می تواند زمینه شکوفایی تئاتر را در کشور فراهم کند.

رئیس دانشگاه آزاد بیرجند فرهنگ سازی با استفاده از تئاتر، افزایش نظم و کیفیت تئاترهای ارایه شده در سطح کشور توسط هنرمندان و غنی سازی محتوای نمایش نامه های مخصوص تئاتر و تربیت هنرمندان متخصص دینی را از اهداف برگزاری تئاتر دانشجویی برشمرد.

وی گفت: از میان نمایش ها اجرا شده در این جشنواره تماشاچیان آثار برگزیده را انتخاب کرده و پس از آن آثار برگزیده توسط داوران به مرحله نهایی راه یافته و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

هاشمی ادامه داد: برنامه های گروه های مختلف تئاتر دانشجویی و عناوین تئاترها از طریق رسانه‌ها و جراید برای بازدید عموم مردم در مدت 5 روز برگزاری جشنواره و ساعت شروع نمایش به علاقمندان اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمان با اختتامییه جشنواره تئاتر دانشجویی از گروه های برگزیده با هدایای نفیسی تقدیر خواهد شد، تصریح کرد: در حاشیه این جشنواره برای دانشجویان علاقمند به حوزه تئاتر کارگاه های آموزشی مرتبط با تئاتر و نمایشنامه نویسی هم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تعامل تئاتر دانشجویی کشور با حوزه بازیگری و تئاتر حرفه ای می تواند زمینه پویایی تئاتر را فراهم کرده و سالن ها و صحنه های نمایش را از رکودی که در حال حاضر بر آن حاکم است دور کند.

هاشمی با اشاره به اینکه فرهنگ و ادبیات ایران زمین در سطح جهان زبان زد خاص و عام است، گفت: در حال حاضر که ایران هراسی و اسلام هراسی در سطح جهان در حال گسترش است تئاتر به عنوان یکی از ابزارهای مهم دیپلماسی فرهنگی و صلح می تواند اندیشه و عقاید و فرهنگ اسلامی و ایرانی مردم این سرزمین کهن و خلق خوی بشر دوستانه آنها را به جهانیان معرفی کند.

وی یادآور شد: مردم و مسؤلان استان با حضور برای تماشای اجرای این تئاتر زمینه دلگرمی هنرمندان جوان دانشجو را فراهم کرده و موجب رونق سالن های تئاتر استان در روزهای پایانی اسفند ماه شوند.