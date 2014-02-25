به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت که ساعت 21:30 روزهای 16 تا 18 اسفند به رهبری مهدی قاسمی در تالار وحدت اجرا می شود اثر محبوب و مشهور «کارمینا بورانا» کارل ارف با همراهی یک ارکستر 200 نفره متشکل از خوانندگان و نوازندگان برای علاقه مندان موسیقی اجرا خواهد شد.

در این کنسرت گروه کُری با 145 خواننده، گروه کُر کودکان با 20 خواننده و همچنین ارکستری با 35 نوازنده شامل سازهای زهی، بادی چوبی، بادی برنجی، سازهای کوبه ای و پیانو به اجرای «کارمینا بورانا» می پردازند.

«کارمینا بورانا» قطعه آهنگی اثر کارل ارف در فاصله سال های 1935 و 1936 بر اساس مجموعه ای از اشعار قرون وسطی که اوایل قرن 19 میلادی در صومعه ای در باواریا پیدا شد، ساخته شده است. این اثر از عظیم ترین و مشهورترین قطعات موسیقی کلاسیک در جهان است.

گروه کر شهر تهران در سال 1378 توسط مهدی قاسمی تشکیل شد. این گروه در کنار اجرای رپرتوار کلاسیک خود شامل قطعاتی از دوره باروک تا معاصر، قطعاتی از موسیقی محلی ایران، آثار آهنگسازان معاصر ایرانی، موسیقی فیلم را نیز به اجرا گذاشته و همچنین در ضبط آثار آهنگسازان معاصر ایرانی مشارکت داشته است.

گروه کر فرهنگسرای بهمن نیز در سال 1380 تشکیل شد و تا کنون کنسرت های متعددی در تهران و شهرستان ها اجرا کرده است. این گروه به مدت 8 سال پیاپی در جشنواره بین المللی موسیقی فجر حضور داشته و 2 بار در سال های 1388 و 1391 رتبه برتر این جشنواره را بدست آورده است. این گروه با هنرمندانی همچون مهدی قاسمی، میلاد عمرانلو، آرش گوران، بابک میلانی و منصور حقی همکاری داشته است و در حال حاضر آرش فلاحی رهبری آن را بر عهده دارد.

مهدی قاسمی از فارغ التحصیل دانشگاه هنراست. وی از حضور اساتیدی چون زنده یاد حشمت سنجری، شریف لطفی، احمد پژمان، کامبیز روشن روان، هوشنگ کامکار، و مهربانو توفیق بهره گرفته است.

این هنرمند در سال 1376 به کشور ارمنستان سفر کرد و به تحصیل نزد پروفسور اداوارد میرزویان پرداخت. او همچنین از سال 1385 تا 1387 در شهر تورنتو کانادا نزد نورهان آرمان رهبر ارکستر «تورنتو سینفونیا» به تکمیل دانسته های خود در زمینه رهبری پرداخت. این هنرمند در حال حاضر به عنوان مدرس با دانشکده موسیقی دانشگاه هنر همكاری دارد و به رهبری گروه کر شهر تهران مشغول است.