احداث فرهنگسرای سنندج نیازمند تعامل و همكاري ساير دستگاه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اظهار داشت: متاسفانه بعد از گذشت دو ماه از ارسال نامه به شهرداری در خصوص احداث فرهنگ سرا هنوز شورای شهر منتظر جواب است.

وی با اشاره به لزوم توسعه و تقويت فعاليت هاي فرهنگي در سنندج افزود: برای پیشبرد اهداف سازمانی و نیازهای شهروندان تعامل، صداقت و برنامه ریزی نیاز است و انتظار می رود شهرداری، دستگاه های فرهنگی و شورای شهر این موضوع را مد نظر قرار دهند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامي شهر سنندج بیان کرد: عدم استفاده از نظرات و راهنمایی مشاوران یک نقطه ضعف بزرگ در دوره ‌های قبلی شورای شهر بود و به همین دلیل یکی از محوری‌ ترین شعارهای اعضای شورای جدید استفاده از همفکری افراد صاحب نظر در حوزه فرهنگي است.

سجادی یادآور شد: خروجی نهایی جلسات مشورتی باید اثر مستقیم بر روی افزایش رفاه شهروندان و حل مشکلات آنها داشته باشد و در اين راستا بهره مندي از پيشنهادات و انتقادات در اين زمينه يك امر لازم و ضروري است.

وی با تأکید بر تلاش بیشتر برای فعال ‌سازی کمیسیون فرهنگی شوراي اسلامي شهر سنندج ادامه داد: در آینده نزدیک چهار همایش در سطح شهر برگزار می شود که شورا و شهرداری سنندج از حامیان آنها هستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج گفت: نباید در طراحی برنامه ‌های فرهنگی، مناسبت محور عمل کرد و انتظار می رود برنامه‌ های فرهنگی و اجتماعی برای سال آینده متناسب با نیاز جامعه تدوین شود.

در ادامه جلسه مشاور کمیسیون فرهنگی شورای اسلامي شهر سنندج اظهار داشت: هویت شهر باید متناسب با فرهنگ و اصالت ما باشد و هدف باید معرفی شهر سنندج به شکل مناسب و جامع به دیگر استان های کشور باشد.

دیار احمدی افزود: شناسایی آسیب ‌های اجتماعی و یافتن راهکار با استفاده از برنامه‌ های مدون و ساماندهی شهر و جلوگیری از تکدی‌ گری از جمله مواردی است که باید در دستور کار مدیران حوزه شهری قرار بگیرد.

همچنین در ادامه اين جلسه یکی دیگر از اعضای شورای اسلامي شهر سنندج بیان کرد: وجود مشاهیر و مفاخر فراوان در استان و سنندج، گنجینه غنی از فرهنگ و تمدن سرشار ما را به ملت ها و فرهنگ های دیگر معرفی می کند.

سید بها‌الدین حسینی ضمن تاكيد بر بهره مندي از ظرفيت هاي فرهنگي سازمان هاي مردم نهاد و لزوم تقويت آنها یادآور شد: مسجد بهترین مکان برای فعالیت سازمان‌ های مردم ‌نهاد است و استفاده از ظرفیت های اماکن مذهبی در راستای رشد و تعالی فرهنگ شهر ضروری است.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج ادامه داد: مدیریت شیشه ‌ای و اطلاع رسانی عملکرد شورا در بین آحاد جامعه زمینه اعتماد سازی، حمایت های مردمی و هموار کردن برنامه را فراهم می کند.

در اين جلسه كه با حضور شهردار سنندج برگزار شد، مهمترين مسائل فرهنگي پيرامون شهر سنندج مطرح و مورد بحث و بررسي اعضا قرار گرفت.