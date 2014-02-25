چهار مسجد در مناطق زلزله زده دشتی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر صبحسه‌شنبه در آئین افتتاح این مساجد اظهار داشت: این چهار مسجد با تاکیدات حضرت آیت الله صفایی بوشهر در محرومین نقاط مناطق زلزله زده احداث شد که موفق شدیم در کوتاهترین زمان ممکن به اتمام برسانیم.

فرید محبی خاطرنشان ساخت: این مساجد در روستاهای حاج احمدی، باغان،کشتو وبشک است که از شهریور ماه عملیات اجرایی آنها آغاز شد و بعد از شش ماه ساخت همه آنها به اتمام رسید.

وی در ادامه بیان داشت: زیر بنای هر چهار مسجد 400 متر مربع است که برای ساخت آنها نیز مبلغ شش میلیارد ریال از محل اعتبارات کمیته امداد هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر گفت: ساخت این مساجد در کمترین زمان و با کیفیت خوب ساخته شده و تمامی اصول مهندسی در آن لحاظ شده است.

وی اضافه کرد: از بدو زلزله بیستم فرودین ماه کارهای خیلی خوبی در این مناطق صورت گرفت و در همین راستا کمیته امداد به جامعه محرومین تحت پوشش وغیر تحت پوشش کمک های انجام داد.

محبی تامین لوازم ضروری منزل، لوازم بهداشتی، اقلام دانش آموزی، کمک بلاعوض، پرداخت اقساط معوقه بانکی، ساخت سرویس‌های بهداشتی، تکمیل واحدهای مسکونی از جمله کمک هایی عنوان کرد که تا کنون در این مناطق صورت پذیرفته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر تصریح کرد: تاکنون 66 میلیارد ریال در مناطق زلزله زده بخش شنبه و طسوج در قالب فعالیت‌های حمایتی و عمرانی هزینه شده است.