تنها راه نجات ایلام از محرومیت ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: تنها راه نجات استان از محرومیت ورود بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری است.
وی ابراز داشت: پیمانکاران در استان از ظرفیت های بالایی برخوردارند و باید از این پتاسیل ها نهایت استفاده را صورت داد چرا که استان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
وی بیان داشت: کارهای زیربنایی بسیاری در استان انجام شده و نیاز است اکنون فعالیت های جدیدی باید در استان شکل گیرد.
استاندار ایلام به فعالیت های انجام شده در بحث راه های ارتباطی اشاره کرد و تصریح کرد: کلنگ راه آهن ایلام به زمین زده شده است و ما به دنبال انجام کارهای اجرایی آن هستیم و راه اندازی این پروژه می تواند استان را از نظر راه های ارتباطی رشد دهد
وی با تأکید بر ظرفیت های بالای نفت و گاز در استان افزود: در بخش نفت و گاز نیز ظرفیت های خوبی در بحث پالایشگاهی و پتروشیمی وجود دارد و وزیر نیز اعلام آمادگی کرده است که بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در استان را فراهم کند.
مروارید بیان کرد: در بحث آب و خاک نیز با اجرای طرح های مناسب سازی اراضی سطح زیر کشت در استان سه برابر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود فعالیت های سازمان منابع طبیعی را در حوزه جنگل و مرتع را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: قابلیتهای بسیار بالایی در منابع طبیعی وجود دارد و کارهایی که در بحث توسعه جنگل کاری در استان انجام شده در سطح کشور بی نظیر است.
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