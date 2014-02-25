تنها راه نجات ایلام از محرومیت ورود بخش خصوصی در حوزه سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید صبح دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی اظهار داشت: ت نها راه نجات استان از محرومیت ورود بخش خصوصی در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری است.

وی ابراز داشت: پیمانکاران در استان از ظرفیت های بالایی برخوردارند و باید از این پتاسیل ها نهایت استفاده را صورت داد چرا که استان در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

وی بیان داشت: کارهای زیربنایی بسیاری در استان انجام شده و نیاز است اکنون فعالیت های جدیدی باید در استان شکل گیرد.

استاندار ایلام به فعالیت های انجام شده در بحث راه های ارتباطی اشاره کرد و تصریح کرد: کلنگ راه آهن ایلام به زمین زده شده است و ما به دنبال انجام کارهای اجرایی آن هستیم و راه اندازی این پروژه می تواند استان را از نظر راه های ارتباطی رشد دهد

وی با تأکید بر ظرفیت های بالای نفت و گاز در استان افزود: در بخش نفت و گاز نیز ظرفیت های خوبی در بحث پالایشگاهی و پتروشیمی وجود دارد و وزیر نیز اعلام آمادگی کرده است که بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در استان را فراهم کند.

مروارید بیان کرد: در بحث آب و خاک نیز با اجرای طرح های مناسب سازی اراضی سطح زیر کشت در استان سه برابر خواهد شد.