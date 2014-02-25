به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین چناریان عصر دوشنبه در جلسه طرح امنیتی سفرهای نوروزی گفت: کرمان در نوروز سال 92 توانست رتبه نخست در طرح نوروزی را به خود اختصاص دهد که این امر نشان از سعی و تلاش مسئولین این استان دارد.

وی با اشاره به حادثه خیز بودن کرمان ادامه داد: باید هماهنگی و آمادگی خود را افزایش داده تا بتوانیم در زمان بروز حوادث به شکل موثرتری وارد عمل شویم.

فرمانده انتظامی نیروی انتظامی استان کرمان با اشاره به وقوع توفان و بارندگی همراه با سیل در نوروز سال‌های گذشته در این استان، تاکید کرد: باید پیش‌بینی‌ها لازم برای زمان بروز حوادث صورت گیرد.

سالانه 10 تا 20 درصد آمار مسافرت ها در کشور افزایش پیدا می کند

سردار چناریان سفر را از مرسومات مردم در ایام نوروز دانست و تصریح کرد: وظیفه ماست که با برنامه ریزی دقیق زمینه سفری امن و با نشاط را برای تک تک مسافران فراهم کنیم، گرچه در کنار این امر همکاری مردم نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه سالانه 10 تا 20 درصد آمار مسافرت ها در کشور افزایش پیدا می کند، اذعان داشت: کاهش سهمیه سوخت، طرح هدفمندی یارانه ها و گرانی و تورم تاثیری بر آمار سفرها نداشته است.

196 نفر کرمانی در حوادث جان باختند

فرمانده انتظامی کرمان تعداد کشته های ناشی از حوادث طی 10 ماه اول سال جاری 196 نفر عنوان کرد و افزود: کرمان در زمینه کاهش کشته های ناشی از حوادث در حوزه برون و درون شهری نیز رتبه اول کشوری را به دست آورده است.

این مسئول انتظامی گفت: با توجه به نزدیک به ایام نوروز شاهد عزم همگانی دستگاه ها برای ایجاد بستر مناسب به منظور میزبانی از مسافران نوروزی هستیم.

سردار چناریان همچمنین به چهارشنبه اخر سال اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی های لازم در این خصوص از سوی دستگاه های مربوطه در حال انجام است.