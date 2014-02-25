اهمیت تقویت روحیه پرسشگری در نسل جوان/ مسئولان با سعه صدر پاسخ جوانان را بدهند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام بیرانوند ضبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر ضرورت پاسخگویی به سوالات و شبهات جوانان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران یک علَم جداگانه و به خصوصی را در دنیا بلند کرده که پیاده سازی ارزشهای اسلامی است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران، انقلاب ارزشها بوده است، عنوان کرد: این انقلاب بزرگ و الهی نه بر مبنای تامین خواسته های مادی بلکه در جهت گسترش عدالت به پیروزی رسید.

بیرانوند با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در مسیر تعمیق بندگی خداوند شکل گرفته است، عنوان کرد: این انقلاب و این نظام به طور قطع برای تحقق اهدافش نیاز به یارانی دارد که هم اهداف این انقلاب الهی را شناخته و قبول کرده باشند و هم حاضر باشند برای تحقق این اهداف فداکاری کنند.

باید از برگزاری این گونه همایش ها و برنامه ها در راستای رفع شبهات جوانان استقبال شود

وی لازمه تربیت و پرورش چنین یارانی را کسب آگاهی و گسترش بصیرت در میان نسل جوان دانست و بیان داشت: باید به گونه ای عمل شود که این جوانان آگاهانه پای در این مسیر گذاشته باشند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور قطع با پرسیدن هر سوال و شبهه و پاسخ به آن گوشه ای از ابهامات ذهنی جوان برطرف شده و انرژی های نسل جوان در راستای نیل به هدف اصیل انقلاب اسلامی آزاد خواهد شد.

بیرانوند برگزاری همایش جوانان مساجد و محلات لرستان را اتفاقی مبارک و ارزشمند دانست و بیان داشت: باید از برگزاری این گونه همایش ها و برنامه ها در راستای رفع شبهات و پاسخ به سوالات جوانان استقبال شود.

وی یادآور شد: در این راستا دستوری که مقام معظم رهبری در رابطه با گسترش کرسی های آزاداندیشی دادند ناظر به بخشی از این موضوع است چرا که به طور یقین آزاداندیشی مقدمه گفتار آزادانه است، اندیشه و گفتاری که چهارچوب و راههای نیل به اهداف بلند انقلاب اسلامی را مد نظر دارد.

جوان آگاه و معتقد در معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای قدرتی فراتر از بمب اتم است

بیرانوند با بیان اینکه هر جوان آگاه و معتقد در معادلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارای قدرتی فراتر از بمب اتم است، عنوان کرد: اگر ما جوانان را توجیه کنیم که آزادانه و با قلوب پاکشان در اختیار اهداف انقلاب قرار بگیرند این امر به طور قطع و یقین منشا قدرت نامحدودی برای انقلاب و نظام خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه ما با داشتن چنین جوانانی توان دستیابی و نیل به هر هدفی را داریم، افزود: نمونه این جوانان آگاه و بصیر رزمندگان، آزادگان و جانبازان دوران دفاع مقدس هستند که پس از تحمل 30 سال صدمات ناشی از جنگ همچنان پا به رکاب انقلاب هستند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این جوانان در برهه ای از تاریخ انقلاب با کسب آگاهی پای در مسیری مقدس گذاشتند و هزینه های آن را هم متقبل شدند، عنوان کرد: این روحیه و فرهنگ منشا قدرت ماست که باید به نسل جوان کنونی جامعه نیز تسری داده شود.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تقویت روحیه پرسشگری در نسل جوان اشاره کرد و بیان داشت: پرسش حوزه های مختلفی دارد که در این راستا می توان به مقوله پرسشگری در حوزه فکر و اندیشه اشاره کرد که مکان طرح این پرسش ها فضای دانشگاه، حوزه و بین متفکران است.

باید به شدت از طرح پرسش ها در حوزه فکر و اندیشه استقبال کرد

وی با تاکید بر اینکه باید به شدت از طرح پرسش ها در حوزه فکر و اندیشه استقبال کرد، عنوان کرد: در همین فضای پرسش و پاسخ است که نیروهای زبده و توانمند شناخته و پرورش داده می شوند.

بیرانوند با بیان اینکه یک حوزه پرسش هم در ارتباط با عملکرد، نحوه تعامل و رفتار مسئولان است، افزود: فضای طرح این نوع از پرسش ها عرصه مطبوعات، رسانه و جامعه است که در مقابل طرح این سوالات باید مدیران سعه صدر داشته و پاسخ سوالات جوانان را بدهند و جوانان نیز باید با حوصله بپرسند و برای گرفتن جواب پیگیر باشند.

وی عنوان کرد: در صورتیکه در ارتباط با عملکرد مسئولان و در حوزه فکر و اندیشه سوال صورت نگیرد ارتباط نسل جوان که در آینده سکان دار مدیریت جامعه هستند با نسل قبل قطع شده و عملا از تجربیات آنها استفاده نخواهند کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه جوانان زینت المجالس هیچ کس نیستند و آنها مدیران آینده جامعه محسوب می شوند، یادآور شد: اگر جوان به این نتیجه برسد که حرف خوب وی شنیده و به کار گرفته می شود و در مقابل ابهاماتش نیز برطرف می شود احساس رضایت قلبی و نشاط خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه تجربه حضور جوانان در جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس نشان دهنده نتیجه درخشان اعتماد به نسل جوان است، عنوان کرد: این تجربه در صحنه های مختلف قابل تکرار است.

بیرانوند ادامه داد: برخی از مدیران ما در امور اجرایی می بایست به این نکته برسند که هر چه بیشتر به جوانان اعتماد شود می توان از توانایی های آنها بهره بیشتری گرفت.