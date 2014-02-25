خواست دولت برای رعایت قانون از سوی مطبوعات/ سیاست کلی دولت یازدهم حاکمیت قانون است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کرمانشاه، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص درخواست برخی از فعالان مطبوعاتی برای ورود دولت به موضوع توقیف روزنامه آسمان اظهار داشت: دولت معتقد است قانون باید به طور دقیق رعایت شود، هم مطبوعات قانون را رعایت کنند و هم برخورد با مطبوعات قانونی باشد.

وی افزود: ما از این سیاست و منطق دفاع می کنیم و اگر همه در برابر قانون تسلیم باشیم هم خودمان راحت تریم و هم مردم در آرامش و امنیت و رضایت خاطر به سر می برند. سیاست کلی دولت، حاکمیت قانون در همه موارد است.

پورمحمدی در خصوص قانون جدید تعزیرات نیز گفت: این قانون به تازگی ابلاغ شده و در آن رسیدگی به تخلفات به سازمان تعزیرات حکومتی و رسیدگی به جرایم به قوه قضائیه واگذار شده است.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کاهش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی در قانون جدید برای نظارت بر بازار افزود: شکایت از متخلفان آزاد است و هر شکایتی مطرح شود به طور قطع رسیدگی می شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در حال بررسی برای راه اندازی شبکه بازرسان افتخاری هستیم و اگر قانون اجازه دهد این شبکه را متشکل از مجموعه ای آماده همکاری ایجاد می کنیم. هدف از راه اندازی این شبکه بهبود وضعیت بازار و کاهش زمان رسیدگی به تخلفات است.

وی درباره کنترل بازار در شب عید نیز اظهار داشت: شبکه بازرسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شعب تعزیرات حکومتی در این ایام بسیج می شوند تا ضمن رعایت قانون از سوی فروشندگان و کنترل قوی شبکه های نظارتی به مردم اجحاف نشود.