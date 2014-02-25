ساماندهی مشاغل مزاحم درشهرضا از سال آینده اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سبزواری شامگاه دوشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه اظهارداشت: انتقال مشاغل مزاحم فعال در محیط شهری به محل صنایع کارگاهی امیرکبیر جزو مهم ترین مسایل کنونی حوزه اصناف در شهرضا به شمار می رود که با تشکیل کمیته ای متشکل از مسئولان و نمایندگان دستگاه های مرتبط در این حوزه نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب اقدام شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 400 واحد صنفی مزاحم در شهرضا فعالیت می کنند که انتظار می رود در سال آینده با بهبود امکانات و زیرساخت های شهرک صنعتی امیرکبیر شاهد انتقال این واحدها از فضای شهری به محیط کارگاهی باشیم.

رئیس اتاق اصناف شهرضا با اشاره به اینکه افزایش امکانات و خدمات شهرک امیرکبیر جزو مهم ترین خواسته های اصناف برای استقرار در این منطقه است، افزود: مسایلی از قبیل افزایش مساحت واحدهای صنفی در این شهرک، بهبود وضعیت معابر و ایجاد امنیت جزو مهم ترین سیاست های تدوین شده در جهت سامان دهی وضعیت کنونی مشاغل مزاحم مطرح است.

وی با اشاره به اینکه انتقال مشاغل مزاحم به فضای کارگاهی از مهم ترین شرایط تمدید پروانه کسب متصدیان این واحدهای صنفی می باشد، بیان داشت: بر همین اساس از تمامی متصدیان این واحدهای صنفی انتظار می رود ضمن انتقال واحد صنفی خودبه فضای کارگاهی نسبت به تمدید پروانه کسب خود اقدام کنند.

سبزواری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهرضا به لحاظ موقعیت جغرافیایی مطلوب نیازمند برخورداری از یک محل مناسب جهت برگزاری نمایشگاه های تخصصی است،اضافه کرد: بر همین اساس نسبت به انتخاب مکان مناسب جهت احداث محل دایمی نمایشگاه ها در شهرضا اقدام شده است و با انجام مراحل نهایی عملیات احداث این مجموعه آغاز می شود.

وی با تشریح سیاست گذاری های انجام گرفته جهت نظارت بر فعالیت اصناف در ایام پایانی سال گفت: بر همین اساس اتاق اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و اداره صنعت ، معدن و تجارت نسبت به انجام بازرسی های متعدد از سطح واحدهای صنفی در این ایام اقدام می کنند.