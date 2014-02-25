هرمزگان از استان های استراتژیک کشور است/ آشنایی دولت با مطالبات مردمی در سفرهای استانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی دقایقی پیش در بدو ورود به فرودگاه بندرعباس عنوان کرد: سفر دولت به مناطق مختلف کشور برای آشنایی و دیدار با مردم است.

وی ادامه داد: دولت وظیفه خود می داند تا با سفر به استان های مختلف از این فرصت مغتنم برای سخن گفتن با مردم از نزدیک و همچنین آشنایی با اندیشه ها و مطالبات مردم استفاده کند.

رئیس جمهور افزود: آشنایی با خواسته ها و مطالبات مردم در سفرهای استانی موجب می شود تا دولت بتواند تصمیمات واقعی و عملی تری برای مناطق مختلف اتخاذ کند.

روحانی در ادامه با بیان این که هرمزگان از جمله استان های استراتژیک کشور است اظهار داشت: 4 استان همجوار با خلیج فارس که هرمزگان نیز در میان آنها قرار دارد مناطق مهمی برای کشور محسوب می شوند چون این استان ها دروازه ایران به جهان از طریق آب های آزاد هستند.

وی تصریح کرد: از جمله ویژگی های خاص استان هرمزگان می توان به راه های حمل و نقلی و همچنین بنادر مجهز برای صادرات و واردات کالا اشاره کرد.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای دولت افتخار است تا از این سفر برای آشنا شدن با خواسته های مردم خونگرم و مقاوم استان هرمزگان که سابقه ایستادگی در مقابل استعمارگران را در کارنامه افتخارات خود دارند استفاده کند.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در دومین سفر استانی به همراه تعدادی از اعضای هیات دولت وارد بندرعباس شد.

در این سفر وزیر راه و شهرسازی، وزیر صنعت ،معدن و تجارت، وزیر کشور و سایر مقامات اجرایی بلندپایه رئیس جمهور را همراهی می کنند.