فیلم «تاج محل» در خرمشهر اکران می شود

رضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: فیلم تاج محل ساخته دانش اقبالشاوی است که توانست در جشنواره فیلم مونترال و مالزی جایزه بهترین فیلم را از آن خود کند.



وی افزود: اکران این فیلم در ایران قرار است پنجشنبه این هفته ساعت 19 در تالار خلیج فارس خرمشهر برگزار شود.



معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرمشهر عنوان کرد: جلسه نقد و بررسی فیلم نیز با حضور کارگردان فیلم برگزار خواهد شد.



به گزارش خبرنگار مهر، فیلم «تاج محل» با توجه به فرهنگ بومی خوزستان و با محوریت خانواده، داستان مرد ۶۰ ساله‌ای را که در آبادان زندگی می‌کند، به تصویر می کشد. یک‌خطی و قابل‌تعریف که برای مخاطبان ایرانی جالب است و در فضای آبادان شکل می‌گیرد که گرمای ذاتی آن و روابط مردمش همیشه زمینه‌ مناسبی برای فیلم‌سازی و قصه‌گویی بوده است.



این مرد انسان مذهبی و متدینی است و کارهایی انجام می‌دهد که تاثیر خوبی بر شاکله کلی خانواده می‌گذارد.



از بازیگران این فیلم می توان به علی مردانه، جهانگیر میرشکاری و پریوش نظریه اشاره کرد.