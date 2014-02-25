گرگان بهترین تماشاگران بسکتبال دنیا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، "حسن نگهداری" شامگاه دوشنبه در نشست خبری بعد از بازی با شهرداری گرگان گفت: تماشاگران گرگانی نه تنها در ایران بلکه در دنیا بهترین هستند، هر کس غیر از این می گوید یا بسکتبال را نمی فهمد یا مشکلی دارد، من با اینکه تیمم باخته این حرف ها را می زنم.

وی افزود: امروز تماشاگران از دیدن یک بازی زیبا لذت بردند. این تماشاگران سرمایه های بسکتبال ایران هستند و باید قدرشان را بدانیم.

نگهداری درباره بازی امروز گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم البته 4 بازیکن آسیب دیده داشتیم که فقط یکی از آنها را توانستیم به این بازی برسانیم. با مصدومیت پاریاب در نیمه دوم با کمبود بازیکن مواجه شدیم.

وی خاطرنشان کرد: تیم شهرداری هم خوب بازی کرد و به آنها و مردم گرگان تبریک می گویم.

نگهداری در مورد صحنه جنجالی اعلام خطا در ثانیه پایانی وقت اضافه اول به سود تیمش گفت: بعد از تایم اوتی که گرفتیم تصمیم داشتیم که با پرتاب 3 امتیازی و یا گرفتن خطا بتوانیم بازی را برابر کنیمT در آن صحنه معتقدم که تصمیم داور درست و شجاعانه بود هرچند که در طول بازی خوب قضاوت نکرد.

سرمربی تیم افرا در مورد بازی برگشت تصریح کرد: ما از الان باید خودمان را برای بازی برگشت آماده کنیم. نتیجه آن بازی دست خداست اما قطعا برای برد بازی می کنیم.

