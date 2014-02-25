آمادگی شهرستان مهران برای استقبال از کاروان های راهیان نور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نصیری پور صبح سه شنبه در جلسه کاروانهای راهیان نور مهران اظهار داشت: تمهیدات لازم برای استقبال و پذیرایی از کاروان های راهیان نور در این شهرستان اندیشده شده است.

وی بیان داشت: اثر بجای مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان مهران استان ایلام همواره یادآور خاطرات رزمندگان اسلام، تداعی کننده حماسه‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است و هر ساله کاروان‌های راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی، خاطرات آن دوران را در عمق وجود خود احساس می‌کنند



وی ادامه داد: شهرستان مهران با دارا بودن مناطق عملیاتی‌ای از قبیل میمک، کله قندی، قلاویزان، یادمان ایثار، گرمیشه، تپه‌شنی و چنگوله، هر ساله پذیرای کاروانهای راهیان نور است و با توجه به عزم و اراده مسئولان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای اعزام راهیان نور، امسال شاهد تحول عظیمی در این باب خواهیم بود.



نصیری پور اعلام کرد: به منظور اداره یادمان‌های دفاع مقدس و پذیرایی از کاروانهای راهیان نور، قرارگاه ستاد راهیان نور در سپاه ناحیه مهران تشکیل شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران است.