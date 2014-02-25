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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۲۲

نصیری پور خبر داد:

آمادگی شهرستان مهران برای استقبال از کاروان های راهیان نور

آمادگی شهرستان مهران برای استقبال از کاروان های راهیان نور

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان مهران از آمادگی شهرستان مهران برای استقبال از کاروان های راهیان نور در ایام تعطیلات نوروزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله نصیری پور صبح سه شنبه در جلسه کاروانهای راهیان نور مهران اظهار داشت: تمهیدات لازم برای استقبال و پذیرایی از کاروان های راهیان نور در این شهرستان اندیشده شده است.

وی بیان داشت: اثر بجای مانده از جنگ تحمیلی در شهرستان مهران استان ایلام همواره یادآور خاطرات رزمندگان اسلام، تداعی کننده حماسه‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران در دوران دفاع مقدس است و هر ساله کاروان‌های راهیان نور با حضور در مناطق عملیاتی، خاطرات آن دوران را در عمق وجود خود احساس می‌کنند

 وی ادامه داد: شهرستان مهران با دارا بودن مناطق عملیاتی‌ای از قبیل میمک، کله قندی، قلاویزان، یادمان ایثار، گرمیشه، تپه‌شنی و چنگوله، هر ساله پذیرای کاروانهای راهیان نور است و با توجه به عزم و اراده مسئولان و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در راستای اعزام راهیان نور، امسال شاهد تحول عظیمی در این باب خواهیم بود.

نصیری پور اعلام کرد: به منظور اداره یادمان‌های دفاع مقدس و پذیرایی از کاروانهای راهیان نور، قرارگاه ستاد راهیان نور در سپاه ناحیه مهران تشکیل شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران است.

 

کد مطلب 2243680

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