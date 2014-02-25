به گزارش خبرگزاری مهر،گالری هنر‌های مدرن و معاصر "دیده" زنجان روز پنجشنبه هشتم اسفند ماه با برگزاری نمایشگاه هنر نوشتار محور افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه با عنوان "این فی نی تی" از ساعت 5 عصر روز پنجشنبه آغاز می‌گردد و به مدت یک هفته ادامه می‌یابد که در آن آثاری از مجتبی ادیبی، علی میر‌عظیمی، نقی واسعی و ابو‌سعید اسکندری در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد.

گالری دیده زنجان اولین گالری زنجان است که بخش خصوصی اداره آن را برعهده دارد و با سرمایه‌گذاری جمعی از هنرمندان جوان زنجانی در خیابان شهدا، جنب کوچه امیریان، شماره 456 آغاز به کار می‌کند.

سومین کارگاه حسابداری تعهدی دانشگاه پیام نور کشور به میزبانی استان زنجان برگزار می شود

مدیر رایانه، فرهنگی دانشجویی، امور عمومی و تدارکات استان زنجان در اجرای در خور و شایسته این کارگاه با آقای عباس افسری یگانه مدیر مالی استان زنجان همکاری داشته و برنامه های فرهنگی، ورزشی و گردشگری از برنامه های جانبی این کارگاه سه روزه است.



علی اصغر موحد کارشناس ارشد اداری مالی سازمان مرکزی مسئول اجرایی کارگاه حسابداری تعهدی دانشگاه می باشد.



در این کارگاه 50 نفر از مدیران مالی، کارشناسان مالی 12 استان شامل استان های قزوین، گیلان، اردبیل، آذربایجان غربی و شرقی، کرمانشاه، لرستان، همدان، مرکزی، قم، کردستان، زنجان و کارشناسان ارشد سازمان مرکزی حضور دارند.



این دوره بر اساس ماده 38 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه، جزو وظایف دانشگاه می باشد که طی سه روز در روزهای 10 الی 13 اسفند ماه برگزار می شود.



طراحی و اجرای حسابداری تعهدی دانشگاه بر اساس تاکید معاون اداری و مالی ، با تکیه بر نیروهای داخلی به منظور استانداردسازی خروج اطلاعات و تقویت جایگاه علمی دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم از اهداف این کارگاه است.