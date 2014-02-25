رفع مشکلات صنعت سنگ اصفهان از طریق خوشه های فناوری/ضایعات زیست محیطی معادن را کاهش می دهیم

رضا فخریان در گفتگو با مهر اظهار داشت: اولین مرکز خوشه فناوری های سنگ کشور در اواخر بهمن ماه سال جاری با ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در این دانشگاه تاسیس شد.



وی با اشاره به فعالیت کارخانجات سنگبری در شهرستان تیران و کرون،افزود: این مرکز در راستای حل معضلات این صنعت ابتدا اقدام به ایجاد هسته فن آور کرده و سپس آن را به خوشه فن آور تبدیل می کند و در مراحل بعدی بین آنها با کارخانجات علاقه مند به فعالیت ارتباط بر قرار می کند.



این استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی تیران و کرون ادامه داد: البته این اقدام را از طریق اعلام فراخوان انجام شده و به افراد علاقه مند که دارای طرح و برنامه باشند مکان فعالیت، اینترنت و در حد توان این مرکز تسهیلات مورد نیاز اعطا می شود.



فخریان در ادامه گفت: تغییر بازاریابی از سنتی به روش های جدید جهانی،نوین سازی ماشین آلات، کاهش تخریب محیط زیست معادن ،بسته بندی و استفاده از ضایعات سنگبری ها،آموزش علمی نیروی انسانی و همچنین نوین سازی اکتشافات معدنی از حیطه های تعیین شده مرکز خوشه فن آوری های سنگ این دانشگاه است.



لاشه های سنگ معادن معضل زیست محیطی است



وی با اشاره به ذخایر بالای سنگ در استان و کشور گفت: لاشه ها و ضایعات سنگ در معادن از لحاظ شکل و ایجاد گرد و خاک به معضلی زیست محیطی بدل شده که برای رفع این موضوع باید روش های جدیدی در برش های کوپ معدنی و نیز استفاده از لاشه های به جا مانده اعمال شود.



مدير گروه رشته فرآوري سنگ دانشگاه علمي كاربردي تيران کرون افزود: ابعاد برخی کوپ های سنگ خام باید طوری بریده شود تا سنگ فرآوری شده بیشتر در برش کارخانه از آن حاصل شود و کمتر دور ریز ایجاد کند.



ظرفیت ماشین سازان اصفهانی مطلوب است



فخریان در خصوص ماشین آلات این صنعت گفت: اعتقاد دارم ماشین سازان خوبی در صنعت سنگ استان فعالیت می کنند که می توانند از طریق مهندسی معکوس تجهیزات لازم را تولید کنند.



وی با بیان اینکه دستگاه های مدرن میزان ضایعات در کارخانجات را کاهش می دهد،یادآور شد: از طرح های نوین در بسته بندی و استفاده مجدد از ضایعات سنگبری ها نیز حمایت می کنیم.



دچارضعف درشناخت ذخایر معدنی هستیم



این کارشناس صنعت سنگ ادامه داد: در حال حاضر جستجو و اکتشاف معادن سنگ ساختمانی به صورت دشت گردی سنتی صورت می گیرد و این در حالی است که در جهان مغز گیری و آزمایش عمقی از کانی های زیر زمینی به عمل می آید.



فخریان تصریح کرد: در روش های سنتی یاد شده به طور دقیقی نمی توان از ذخایر معدنی منطقه فعالیت به درستی آگاه شد.



آموزش نیروی انسانی باید تغییر کند



وی در خصوص آموزش نیروی انسانی گفت: عمده کارگران سنگبری ها از اتباع بیگانه هستند که آموزش علمی به آنان داده نشده است که خود در روند تولید معضلاتی را ایجاد می کند.



مدير گروه رشته فرآوري سنگ دانشگاه علمي كاربردي تيران کرون افزود: این مرکز مبنای کار خود را بر آموزش های نوین جهانی نیروی کار این صنعت قرار داده است.