معاونین و مشاورین رئیس قوه قضائیه در مساجد کرمانشاه حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مظفری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر رئیس قوه قضائیه به کرمانشاه در راس هیاتی بلندپایه، اظهار داشت: در این سفر مسئولین عالی این قوه، آقای لاریجانی را همراهی می کنند که علاوه بر حضور 13 نفر آنان در شهرستان های مختلف، هفت نفر از این افراد نیز در مساجد مختلف شهر کرمانشاه حضور خواهند یافت.

وی افزود: حجت الاسلام صدیقی مشاور عالی رئیس قوه قضائیه و امام جمعه موقت تهران در مسجد جامع، حجت الاسلام شفیعی دادستان انتظامی قضات در مسجد حاج شهبازخان و حجت الاسلام رازینی معاون حقوقی قوه قضائیه در مسجد آیت الله بروجردی حضور خواهند یافت.

مظفری ادامه داد: همچنین حجت الاسلام صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه در مسجد حضرت زینب و حجت الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مسجد شافعی حضور یافته و با مردم دیدار خواهند کرد.

رئیس دادگستری کرمانشاه خاطرنشان کرد: حجت الاسلام شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه در مسجد امیرالمونین(ع) دولت آباد و حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز در مسجد چهارمین شهید محراب حضور خواهند یافت.

حجت الاسلام مظفری افزود: تمامی این دیدارها شامگاه امروز (سه شنبه) و بعد از نماز مغرب و عشا انجام خواهد شد.