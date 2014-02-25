مساجد ونمازخانه های بین راهی هشترود آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی

حجت الاسلام یعقوب اباذری سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: در هشترود 13 مسجد وجود دارد که در تمام آنها نمازهای جماعت با حضور روحانیان برپا می شود و تلاش می کنیم مساجدی را نیز که پیش از این نماز جماعت در آنها برگزار نمی شد، با اعزام روحانی فعال کنیم.

وی گفت: در ایام تعطیلات نوروز که با ایام فاطمیه مصادف شده، به روستاهای شهرستان روحانی جهت تبلیغ اعزام می شود.

اباذری تاکید کرد: بر اساس هماهنگی های انجام شده در ایام تعطیل و حتی در سایر روزهای سال، مساجدی که در مراکز اصلی شهر و در مسیرهای مسافران قرار دارند از نظر سرویس های بهداشتی ، نمازخانه و وضو خانه تجهیز خواهند شد.

رئیس تبلیغات اسلامی هشترود اظهار کرد: اسلام منافاتی با شادی و نشاط مردم ندارد و باید همه تلاش کنیم تا مردم زندگی شادی داشته باشند اما بدلیل تقارن عید نوروز امسال با ایام فاطمیه، لذا از هموطنان مومن تقاضا داریم شان و منزلت ایام سوگواری حضرت زهرا(س) را حفظ کنند و این اداره نیز برای برگزاری باشکوه این ایام، ویژه برنامه هائی را نیز در نظر گرفته است.

وی در مورد هیئت امنای مساجد نیز خاطر نشان شد: اداره اوقاف مسوول انتخاب و نظارت بر روند فعالیت هیئت امنای مساجد است ولی با توجه به اینکه در هشترود این اداره دفتری ندارد و مشکلاتی هم در مورد فعالیت برخی از هیئت امنای مساجد بوجود آمده، مقرر شد که اداره تبلیغات اسلامی وظیفه نظارت را انجام دهد اما باز هم برخی از ناهماهنگی ها باعث شد که صدور مجوز از سوی بخشداری ها صورت گیرد.