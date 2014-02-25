تامین هزینه درمان دو مددجوی کمیته امداد توسط یک خیر شاهرودی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر شبانزاده شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل مدیریت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود به اجرای طرح "شفا" و شناسایی بیماران نیازمند تحت پوشش این نهاد با تکیه بر کمک حامیان اشاره کرد و گفت: این طرح راهی برای جمع آوری کمک های مردمی و جذب حامی به جهت تسهیل هزینه های درمان بیماران صعب العلاج مددجویان تحت پوشش این نهاد است.

وی با اشاره به هزینه بالای درمان بیماران صعب العلاج افزود: تنها اعتبارات دولتی پاسخگوی هزینه های بالای درمان این گروه از بیماران نیست و این طرح ها و شناسایی حامیان باید اجرا شوند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود تصریح کرد: کمیته امداد بسطام نیز در همین راستا و به جهت تامین هزینه درمان دو نفر از مددجویان مبتلا به بیماری هپاتیت C اقدام به شناسایی یک خیر و تامین هزینه های درمان این دو مددجو کرد.

شبانزاده بیان داشت: هزینه درمان هر کدام از این بیماران هفته ای 350 هزار تومان است که این خیر هزینه درمان هر دو مددجو را به مدت یک سال تقبل کرد.

وی به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "ما می‎خواهیم اگر چنانچه کسی در یک خانواده‎ای مریض شد بیش از رنج مریض‎داری رنج دیگری نداشته باشد" اشاره کرد و یادآور شد: این نهاد تلاش می کند تا با اجرای طرح "شفا" و جذب حامیان در جهت تامین حداقل نیازهای بیماران تحت حمایت گام برداشته و در صورت امکان هزینه درمان این بیماران را در بخش های غیربیمه ای تامین کند.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: طرح "شفا" و پرداخت کمک هزینه درمان به بیماران تحت حمایت یکی از برنامه های اساسی این نهاد است و کمیته امداد شهرستان شاهرود توانسته است 319حامی را برای153بیمار در سطح شهرستان تحت پوشش طرح "شفا" قرار دهد كه باتوجه به هزينه هاي بالاي اين بيماران نيازمند توجه خاص تر در اين بخش در اولويت كار امداد قرار گرفته است.