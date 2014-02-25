ضرورت بازنگری در قوانین برخورد با شکارچیان/ مسئولان حقوق محیط بانان را پیگیری کنند

کمال الدین پیرموذن با تاکید بر حفظ حقوق محیط بانان در کشور، به خبرنگار مهر گفت: حقوق محیط‌ بانان کشور باید توسط مسئولان حفظ شود چرا که این افراد با مشکلات بسیاری مواجه هستند.

وی با تاکید بر حفظ امنیت جانی محیط بانان افزود:برخورد جدی دستگاه های مربوطه با تخلفات شکارچیان غیرمجاز که منجر به مجروح شدن و یا مرگ محیط‌ بانان می ‌شود، ضرورت دارد.

پیرموذن با اشاره به مجروح شدن دو محیط بان گلستانی ضمن ابراز تأسف از این حادثه تصریح کرد: این محیط بانان برای حفظ محیط زیست در درگیری با شکارچیان غیرمجاز مجروح شده اند که مسئولان باید با قاطعیت با این موضوع برخورد کنند.

وی با بیان اینکه باید تدابیر ویژه برای برخورد با شکارچیان غیرمجاز در نظر گرفته شود، افزود: متاسفانه در برخورد با شکارچیان غیرمجاز خلأهای قانونی وجود دارد و سخت گیری هایی که می شود مانع تکرار این حوادث نیست.

پیرموذن با بیان اینکه محیط زیست کشور در معرض تهدید قرار دارد، یادآورشد: محیط زیست کشور و گونه های جانوری هر روز در معرض خطر هستند و وضعیت مطلوب نیست که در این راستا باید برنامه های جامعی ارائه شود.

به گزارش مهر، دو محیط بان استان گلستان جمعه گذشته مورد حمله 8 شکارچی غیرمجاز قرار گرفتند و در این حمله وحشیانه بر اثر ضربات چاقو و تبر مهاجمان به شدت مجروح شده اند، این دو محیط بان بعد از منتقل شدن به بیمارستان مورد عمل جراحی قرار گرفتند و بنا به گزارش پزشکان معالج، وضعیت آنان رضایت بخش است.