همایش تربیت دینی فرزندان در قاین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی صبح سه شنبه در این همایش اظهارکرد: نیاز اساسی و مبرم انسان به‌عنوان یکی از مخلوقات خداوند متعال به امر تربیت و پرورش برهیچ کس پوشیده نیست.

محمد رضا نخعی با بیان اینکه اوضاع امروز جهان حاکی از آن است که در جامعه امروزی اخلاق و تربیت از زندگی انسانی منها شده است، افزود: این منها شدن تربیت باعث بوجود آمدن بداخلاقی های فراوان در حوزه های مختلف گردیده است.

وی تصریح کرد: با توجه به فرمایشات رهبری در چند سال گذشته که وضعیت فرهنگی کشور را با به کار بردن الفاظی چون شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، غارت فرهنگی و تهاجم فرهنگی در حالت جنگی تبیین نموده اند نیاز است که خانواده ها نسبت به تربیت فرزندان خویش بیش از گذشته همت کنند.

وی با اشاره به رشد فزاینده فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و تولید ابزار گروهی در جامعه امروزی اظهارداشت: می بایست خانواده ها ضمن آشنایی به این گونه برنامه ها نحوه صحیح به کارگیری آن را به فرزندان خود بیاموزند.

نخعی با بیان اینکه دشمن در پی سست نمودن کانون خانواده که به عنوان زیربنایی ترین رکن و اساس یک جامعه اسلامی است، ادامه داد: امروزه دشمنان قسم خورده ایران اسلامی با صرف هزینه های هنگفت سعی در بیگانه نمودن فرزندان ما با آموزه های دینی و معارف اسلامی دارند.

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی عنوان کرد: تنها نقطه اتکایی که در این بحران می تواند به داد نسل امروز برسد چنگ زدن به ریسمان مطئن الهی و اهل بیت عصمت و طهارت است.