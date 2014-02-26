یک سربازی تمام عیار برای علاقمندانِ بازیگری/ انتخاب 30 هنرجو از 120 متقاضی

ابوالفضل جلیلی کارگردان سینما که به تازگی پروانه ساخت فیلم سینمایی «مسیر معکوس» را دریافت کرده است، در پاسخ به اینکه چه زمانی آن را جلوی دوربین می برد؟ به خبرنگار مهر گفت: قرار بود این فیلم سینمایی با جذب اسپانسر جلوی دوربین برود، اما بعد از اینکه یک اسپانسر مناسب برای «مسیر معکوس» پیدا کردم، به این نتیجه رسیدم که بهتر است قبل از کلید زدن کار یک کارگاه آموزش بازیگری برگزار کنم.

وی ادامه داد: بعد از ارائه پیشنهاد برگزاری این کارگاه آموزشی به اسپانسر مورد نظر، قرار شد تا اوایل سال آینده یک فراخوان برای حضور در این کارگاه آموزشی منتشر کرده و از میان متقاضیان شرکت در این کارگاه آموزشی، 120 هنرجوی دختر و پسر را انتخاب کنیم و بین آنها یک مسابقه تلویزیونی برگزار کنیم. از میان این افراد 30 هنرجو انتخاب می شوند تا در مدت زمان 45 روز در کارگاه آموزش بازیگری حضور پیدا کنند.

کارگردان فیلم سینمایی «شطرنج» بیان کرد: در این کارگاه بازیگری آنچه را که طی سال ها فعالیتم در سینما و تلویزیون یادگرفته ام به این هنرجویان آموزش می دهم، این کارگاه آموزشی 45 روزه که به صورت رایگان برای علاقمندان به بازیگری برگزار می شود، یک کارگاه آموزشی عادی نیست و می توان آن را نوعی سربازی برای علاقمندان به بازیگری دانست.

جلیلی گفت: در نهایت و بعد از گذراندن این دوره آموزشی، 5 بازیگر دختر و 5 بازیگر پسر را به عنوان بازیگر و آرتیست درجه یک به سینمای ایران تحویل می دهم که می توانند هر نقشی را بازی کنند.

وی توضیح داد: این گروه از بازیگرانی که در کارگاه آموزشی به عنوان بهترین ها انتخاب می شوند، در فیلم سینمایی «مسیر معکوس» بازی خواهند کرد.

کارگردان فیلم سینمایی «یک داستان واقعی» در پایان گفت: این کارگاه آموزشی به صورت رایگان برگزار می‌شود تا همه علاقه مندان به بازیگری فرصت استفاده از این کارگاه را داشته باشند و تنها علاقمندانی که از وضعیت مالی خوبی برخوردارند، از چنین آموزش هایی استفاده نکنند. امیدوارم بتوانم بهترین ها را به سینمای ایران معرفی کنم.