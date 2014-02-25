مسکن مهر بهار و اما و اگرهای بی جواب/ خانه دار شدنی که آرزو ماند

به گزارش خبرنگار مهر، با مطرح شدن طرح مسكن مهر در دولت نهم و ثبت نام متقاضيان اين نوع مسکن در استان ها و شهرهاي مختلف كشور در هر شهري مطابق با جمعيت، اصول و مباني شهر و شهرسازي، مجوز ساخت تعداد معيني از اين مساكن داده شد.

در شهر بهار نيز با بررسي هاي به عمل آمده توسط مسئولين استان همدان و شهرستان بهار مصوب شد تا با توجه به متراژ زمين در نظر گرفته شده براي اجراي اين طرح، 512 واحد از اين نوع مسكن در قالب پروژه مهر احداث شود.

با شروع ثبت نام از متقاضيان مسكن مهر در شهرستان و اجراي مراحل اوليه احداث، به علت مسائل خاصي تعداد واحدهاي اين پروژه به 320 واحد كاهش يافت.

از سوی دیگر با توجه به قراردادي كه با متقاضيان منعقد شده بود پيمانكار پروژه متعهد شد پروژه را تيرماه سال 91 تحويل دهد اما بهره برداري از آن به طور مستمر از تيرماه به شهريور، 22 بهمن و در آخر به اوايل سال جاري موكول شد.

فرماندار سابق شهرستان بهار نیز در ابتدای سالجاری به منظور رسیدگی به مشکلات مالکان این واحدها اقدام به برگزاری جلسه اي با حضور مسئولان مرتبط، پيمانكار و چند تن از نمايندگان خريداران نمود و قرار بر این شد که متولیان احداث این پروژه با ريشه يابي و حل مشكلات موجود هرچه سريعتر در راستاي تحويل آن به خريداران اقدام كنند.

پيمانكار پروژه مسکن مهر نیز در این جلسه با بیان اینکه احداث پروژه به علت مسائلي از قبيل كاهش طبقات، تغيير در اجراي فوندانسيون، سست بودن زمين و اجراي بتن ريزي بيشتر با تاخير آغاز شد و اكنون نيز با مشكلاتي نظير تأسيسات برقي و مكانيكي و مسئله خريد تجهيزات خدماتي از جمله آسانسور روبرو است، اظهار داشت: افزايش چند برابري قيمت ها در ماه هاي اخير شركت را متحمل ضرر و زيان هاي بسياري کرده تا جايي كه با وجود پيشرفت 90 درصدي پروژه، شركت ديگر قادر به ادامه احداث و تکمیل آن نيست.

وی در همان جلسه اتمام و تحويل پروژه به خريداران را نيازمند تزريق اعتباري افزون بر 800 ميليون تومان اعلام داشت و تأمین قسمتی از آن اعتبار را منوط به کمک خریدارن دانست تا بتواند ظرف دو ماه یعنی شهریور ماه سال جاری پروژه را به طور کامل تحویل دهد.

اما امروز مشاهده می کنیم که بعد از گذشت چند ماه از توافق فرماندار با پیمانکاران با توجه به اینکه در ماه پایانی سال هم قرار داریم تعداد کثیری از این واحدها همچنان به صاحبان آن تحویل داده نشده است و آن تعداد که تحویل داده شده نیز به علت عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت و ساز بنا، توسط مالکان به فروش گذاشته شده است.

مسکن مهر بهار فقط اسم خانه را یدک می کشد

يكي از خريداران مسكن مهر شهر بهار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من و همسرم با مطرح شدن ماجرای مسکن مهر با ذوق و شوق تمام هرچه در توانمان بود را جمع کردیم و اقدام به ثبت نام در خرید این مساکن نمودیم با امید اینکه صاحبخانه شویم بی خبر از آنکه خانه ای که نصیبمان خواهد شد فقط اسم خانه را یدک می کشد.

مرتضی احمدی عنوان داشت: مسکن مهر بهار تبدیل به یک قضیه طول و دراز شده است، اول که زمان تحویل آن مدام عقب افتاد و تازه بعد از تحویل بعضی از این واحدها متوجه شدیم که خیلی از استانداردهای لازم در ساخت آنها رعايت نشده است.

احمدی با بيان اينكه شنيده است نظام مهندسي 19 ايراد از اصول فني ساخت اين مساكن گرفته است، افزود: خانه من در طبقه سوم یکی از بلوکهای این مساکن قرار دارد ولی همسر و فرزندانم به علت راهروهای بسیار باریک و غیر استاندارد این بلوک از رفت و آمد از طریق پله ها هراس دارند.

وي اذعان داشت: با توجه به اينكه در هر بلوك اين ساختمانها تعداد كثيري از واحدها در راهروهاي باريك گنجانده شده اند اگر قرار باشد از هر خانه يك نفر در اين راهروها تردد كند در هر ساعت از شبانه روز بايد شاهد ترافيكي سنگين در اين مسيرها باشيم.

اجرای پروژه مسکن مهر، برنامه ریزی دقیقتری را می طلبید

یکی دیگر از مالکان مساکن مهر شهر بهار نیز در گفتگو با مهر اذعان داشت: خانه ما را در اوایل زمستان تحویل دادند ولی چون هنوز بسیاری از همسایه ها خانه خود را تحویل نگرفته بودند و سیستم گرمایشی به علت نبود اعتبار لازم راه اندازی نشده بود خانواده خود را تا کنون به آنجا نبرده ام و فقط وسایل خود را در خانه گذاشته ایم.

مهران رهنما با اشاره به اینکه مسئولین پروژه بلوکها را با بخاری گازوئیلی گرم می کردند، افزود: اگر دولت سابق با ارائه مسکن مهر قصد کمک به قشر کم درآمد جامعه را داشت، می طلبید که برای اجرای این طرح کشوری برنامه ریزی دقیقتری داشته باشد تا امروز مالکان آن بعد از تحمل مشقتهای فراوان براي خرید این مساکن با ساخت و ساز و نبود امکانات مواجه نمی شدند.

رهنما اظهار داشت: درست است که پیمانکار با هزینه ای که مالک بابت خرید خانه می پردازد پروژه را پیش می برد ولی یک پیمانکاری که به قول خودش یکی از پیlانکاران نمونه کشوری است باید خود نیز زمینه مالی کافی برای قبول مسئولیت چنین پروژه عظیمی را داشته باشد تا اگر زمانی پروژه دچار نوسان مالی شد، به مشکل برنخورد.

وی عنوان داشت: یکی از عمده دلایلی که پروزه مسکن مهر شهر بهار را دچار توقف کرد، نبود بنیه مالی مناسب پیمانکار آن بود چراکه نوسان قیمتها در بازار این طرح را دچار مشکل کرد.

از سر ناچاري اقدام به خريد خانه مسكن مهر نموده ام

خريدار ديگري كه اكنون به قول خودش از سر ناچاري در اين ساختمانها مستقر شده است در گفتگو با مهر گفت: از آنجا كه چند سال بود اجاره نشين بودیم با ثبت نام در مسكن مهر قصد خلاصي از اجاره نشيني را داشتم ولي متأسفانه با خانه اي مواجه شدیم كه استانداردهاي لازم در ساخت آن به هيچ وجه رعايت نشده است.

علي موسوي با بيان اين مطلب كه لوله كشيهاي موجود در خانه اصولي نيستند، اذعان داشت: لوله هاي فاضلاب موجود در خانه آنقدر عميق است كه در سرماي زمستان مدام بايد با آب گرم يخ زدگي آن را برطرف مي كرديم از طرفي ديگر محوطه راهروها نيز به علت نبود سيستم گرمايشي تردد را براي فرزندانم مشكل مي كرد.

موسوي اظهار داشت: تعداد زيادي از همسايه هاي بلوك ما از مستقر شدن در خانه خود صرف نظر كردند و خانه را براي فروش گذاشته اند.

وي با بيان اين مطلب كه اين خانه ها پائينترين قيمت را نسبت به ساير خانه هاي شهر دارند , كسي حاضر به خريد اين املاك نيست، عنوان داشت: اگر مالكان فعلي اين ساختمانها كه اكنون در آن ساكن هستند نتوانند مشكلات فني آنها را تحمل كنند و اقدام به فروش خانه كنند و با توجه به اينكه اين خانه ها اقبالي براي فروش هم ندارند، در آينده اي نه چندان دور تبديل به متروكه هايي خواهند شد.

مهری قربانزاده نیز یکی دیگر از مالکین این مساکن است که در گفتگو با مهر با بیان این مطلب که هشت سال از زمان ثبت نام در این طرح گذشته است، اذعان داشت: در این طرح قرار بر این بود که مالکان خانه های مهر مدتی بعد از استقرار در این مساکن شروع به پرداخت اقساط خود بکنند ولی من و همسرم با اینکه چند مورد از اقساط خود را پرداخت کردیم ولی هنوز خبری از تحویل خانه نیست.

قربانزاده افزود: البته قصد رفتن و زندگی کردن در این خانه را هم نداریم چراکه هنوز نه از گاز کشی و راه اندازی آسانسور خبری هست و نه محوطه ورودی آسفالت شده است.

وی اذعان داشت: رفت و آمد کارگرها تمام گچ دیوارهای خانه ما را زخمی کرده است و وقتی که به مسئول این پروژه اعتراض کردیم گفتند که خودتان باید این خراشها را ترمیم کنید.

حل مشکل مسکن مهر، اولین اولویت فرماندار جدید شهرستان بهار است

مسئول كمیسیون عمران شوراي شهر بهار نیز گفت:‌ مالکان مساکن مهر شهر بهار به علت عملی نشدن وعده پیمانکار برای تحویل این مساکن به صاحبان آن با ورود فرماندار جدید برای حل مشکل خود در مقابل درب فرمانداری شهرستان تجمع نمودند.

علی عطائی ادامه داد: از چهار بلوک مسکن مهر شهر تنها دو بلوک آن تا کنون به مالکان آن تحویل داده شده است در حالیکه طبق توافق و قول پیمانکار در اوایل شهریورماه باید این مساکن تحویل داده می شد.

عطائی با اشاره به اینکه 20 خانوار در حال حاضر در مساکن مهر بهار ساکن هستند، افزود: این مساکن در حال حاضر از نظر لوله کشی گاز شهری، آب شرب و حتی در مواردی نصب درب ورودی خانه و محوطه سازی مشکل دارند.

وی با اشاره به اینکه فرماندار جدید شهرستان با مشاهده تجمع مالکان معترض به این پروژه، حل این مشکل را از اقدامات اولویت دار خود بیان داشت، گفت: با اینکه فرماندار شهرستان هنوز در مراحل آغازین مسئولیت خود قرار دارد و اطلاعات کاملی از روند این پروژه ندارد ولی به مالکان قول داد که در اولین فرصت ممکن با متولیان این پروزه تبادل اطلاعات کرده و اقدامات لازم را در راستای مرتفع نمودن این مسئله انجام دهد.

عطائی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی براینکه چرا شهرداری به پروژه ای که نقص فنی دارد پایانکار داده است، اظها داشت: ارائه پایانکار به پروژه مسکن مهر بهار در زمان شهردار قبلی صورت گرفته ولی به نظر می رسد که این اقدام شهردار هم تنها در راستای تسریع در روند تحویل مساکن به صاحبان آن بوده است.

وی اذعان داشت: در حال حاضر شورای شهر در کنار مالکان این مساکن حاضر به ارائه هرگونه یاری در راستای حل مشکل آنان است.