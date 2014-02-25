اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن شکراللهی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان اظهار داشت: حوزه معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان سمنان امسال نیز همچون سنوات گذشته و در آستانه طلیعه فرخنده نوروز باستانی، طرح فرشتگان رحمت را اجرا خواهد کرد.

وی تشریح کرد: این طرح در قالب اهدای سبد عیدانه به نیازمندان در مسیر تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خاطر نشان کرد: در این طرح اعضای داوطلب و نیکوکاران با جمع آوری کمکهای افراد خیر و تهیه و تامین سبدهای عیدانه به یاری نیازمندان می شتابند.

شکراللهی اضافه کرد: خیرین و نیکوکاران می توانند حمایتهای خیرخواهانه نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ بانک ملت به نام جمعیت هلال احمر واریز کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: مردم می توانند کمک های غیر نقدی خود را (نو و غیر مستعمل) شامل البسه، پتو، کیف، کفش، مواد غذایی تازه و سالم، مواد شوینده و بهداشتی و… به کلیه شعب و مراکز جمعیت هلال احمر استان برای اهدا به نیازمندان تحویل دهند.