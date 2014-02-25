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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۲۰

شکراللهی خبر داد:

اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت در استان سمنان

اجرای طرح ملی فرشتگان رحمت در استان سمنان

سمنان – خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: در آستانه سال جدید، طرح ملی فرشتگان رحمت در این استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن شکراللهی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان اظهار داشت: حوزه معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان سمنان امسال نیز همچون سنوات گذشته و در آستانه طلیعه فرخنده نوروز باستانی، طرح فرشتگان رحمت را اجرا خواهد کرد.

وی تشریح کرد: این طرح در قالب اهدای سبد عیدانه به نیازمندان در مسیر تحقق اهداف بشردوستانه جمعیت هلال احمر اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان خاطر نشان کرد: در این طرح اعضای داوطلب و نیکوکاران با جمع آوری کمکهای افراد خیر و تهیه و تامین سبدهای عیدانه به یاری نیازمندان می شتابند.

شکراللهی اضافه کرد: خیرین و نیکوکاران می توانند حمایتهای خیرخواهانه نقدی خود را به شماره حساب ۹۹۹۹۹ بانک ملت به نام جمعیت هلال احمر واریز کنند.

وی در خاتمه تصریح کرد: مردم می توانند کمک های غیر نقدی خود را (نو و غیر مستعمل) شامل البسه، پتو، کیف، کفش، مواد غذایی تازه و سالم، مواد شوینده و بهداشتی و… به کلیه شعب و مراکز جمعیت هلال احمر استان برای اهدا به نیازمندان تحویل دهند.

کد مطلب 2243714

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