نهادها از آثار هنری و فرهنگی حمایت کنند/ انقلاب عنصر پیشرفت سینما است

حمید طباطبائی با اشاره به جشنواره فیلم "اختران" در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز کرد: مسئولان با ترویج و حمایت از برگزاری این گونه جشنواره‌ها همکاری خود را با روند گسترش فرهنگ انقلاب اعلام خواهند کرد.

وی ادامه داد: با اینکه جشنواره بسیج اختران نهالی سه ساله است، اما آثار ارسالی و نوع برگزاری این جشنواره در حد جشنواره‌های با سابقه در آن دیده می‌شود.

طباطبائی حمایت همه جانبه دستگاه های فرهنگی را خواهان شد گفت: باید نهادها با برنامه ریزی دقیق تراز بحث رویکرد های انقلابی در آثار هنری وفرهنگی حمایت کنند.

وی اظهار کرد: در بحث پیشرفت مباحث اعتقادی و انقلابی در آثار سینما و تلویزیون در کشور غافل بوده ایم و دشمن از ما پیشی گرفته است در حالیکه انقلاب عنصر پیشرفت سینما است و نبایدالگو های غربی وارد سینما وتلویزیون ایران شود.

معاون هنری و سینمایی ارشاد خراسان رضوی عنوان کرد: بسیج هنرمندان خراسان رضوی با بررسی، شناسایی و در راستای رفع مشکلات و معظلات سینمایی، این جشنواره را برگزار کرده است.

طباطبائی ادامه داد: ورود بسیج و استفاده از پتانسیل انقلاب در سینما باعث عدم تاثیر پذیری از سینمای غربی در کشور خواهد شد.

وی تاکید کرد: در الگو سازی تلویزیونی بسیار ضعیف بوده ایم، ونتوانستیم از پتانسیل انقلاب وجنگ تحمیلی استفاده لازم را ببریم، در حالیکه غرب در حیطه فیلم عناوین زیادی را ساخته و در صدد است تا با رویای غیر واقعی و بسیار منحرف جهانی از زندگی، جوانان ما را هم تحت تاثیر قرار دهد.