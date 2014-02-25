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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۴

مولایی:

خشکسالی بزرگترین تهدید کشاورزی استان کرمان است

خشکسالی بزرگترین تهدید کشاورزی استان کرمان است

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی از خشکسالی به عنوان بزرگترین تهدید کشاورزی استان کرمان نام برد.

عباس مولایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استان کرمان با وجود اینکه منطقه ای با بارندگی کم است اما در زمینه کشاورزی و محصولات تولید شده در این استان در سطح کشور از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: کرمان دارای بارندگی کمتری در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور است اما یک سوم باغهای کشاورزی کشور در استان کرمان واقع شده است و این نشان از پتانسیلهای بالای کشاورزی در استان کرمان دارد.

مولایی ادامه داد: بارندگی های سالهای اخیر قابل توجه نبوده است و 17 سال خشکسالی را تجربه می کنیم که فشارهای بالایی را به کشاورزی استان کرمان آورده است.

مولایی افزود: خشکسالی موجب شده است کیفیت آب و کمیت در استان کاهش یابد و به دلیل خشکسالی بیشترین فشار تامین آب به منابع آب زیر زمینی وارد می شود.

وی همچنین ادامه داد: برای مقابله با خشکسالی یکی از راههای موجود استفاده از روشهای آبیاری مکانیزه است و در این راستا تهسیلات قابل توجهی هم به کشاورزان داده می شود.

کد مطلب 2243719

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