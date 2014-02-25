مقبره سید صدرالدین اثر منحصر به فرد اسلامی و نگین درخشان غیرت ایرانی/ تيشه بي توجهي به ريشه تاريخ و تمدن

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مقبره سید صدرالدین به عنوان نماد رشادت و میهن دوستی ایرانیان برای پاسداشت یاد و خاطره 27 هزار شهید جنگ چالدران با الهام از معماری اصیل و غنی اسلامی با استفاده از آجر قرمز و سنگ در چهار کیلومتری چالدران بین روستاهای گل اشاقی و سعدل در دوران صفویه بنا شد.

این اثر زیبا از جمله مقبره های منحصر به فرد اسلامی است که به صورت بنای شش ضلعی احداث شده و در دشت وسیعی قرار گرفته، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی در سال 1370 مطالعات باستان شناسی را به سرپرستی بهمن کارگر عضو هیئت علمی سازمان در محل مقبره آغاز کرد.

تیشه بی توجهی مسئولان میراث فرهنگی به ریشه تاریخ و تمدن کهن نهمین اثر ثبت شده جهانی به همراه 93 اثر تاریخی و باستانی ثبت شده ملی در چالدران طی سالیان متمادی صنعت گردشگری در این منطقه را با رکود مواجه کرده است.

شهرستان چالدران یکی از مرتفع ترین شهرهای کشور در شمال آذربایجان غربی واقع شده و به دلیل دارا بودن آثار تاریخی کهن از جمله مجموعه جهانی قره کلیسا، مقبره سیدصدرالدین، وقوع جنگ تاریخی چالدران و 93 اثر ثبت شده یکی از شهرهای پرقدمت و تمدن به شمار می رود.

این درحالی است این شهرستان با وجود دارا بودن آثار و جاذبه های متعدد طبیعی در کنار آثار تاریخی یکی از قطب های مهم صنعت گردشگری نه تنها در آذربایجان غربی بلکه کشور به شمار می رود ولی سالیان متمادی است مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است.

دخمه سنگی دلیك داش مربوط به هزاره های اول قبل از میلاد، كلیسای صخره ای 'سعدل' در روستایی به همین نام، چشمه های آب گرم، آبشار 'شور شور' واقع در روستای عرب دیزج و روستای 'قرنقو ' از جمله دیگر مكان های گردشگری چالدران هستند كه چشم هر بیننده ای را به خود خیره می كند ولی اقدامی برای معرفی آنها صورت نگرفته است.

جنگ چالدران با 27 هزار شهيد كربلاي ايران است

فرماندار چالدران در گفتگو با مهر،‌ مقبره سید صدرالدین را ميراث ماندگار از غيرت ملي ايرانیان دانست و ضمن انتقاد از مفغول ماندن رشادتهای 27 هزار شهید این حادثه ماندگار در تاریخ ایران، گفت: جنگ حماسي چالدران به عنوان نگين درخشاني در تاريخ سرشار از مقاومت و حماسه ملت ايران می درخشد.

احمد رضا قلپور ضمن ابراز تاسف از اینکه تاکنون اقدامی شایسته برای شناساندن اهداف و آثار این جنگ نابرابر انجام نشده، اظهار داشت: با این وجود این مقبره به یکی از مراکز مهم گردشگری چالدران تبدیل و سالانه هزار نفر از گردشگران داخلی و خارجی از این مکان بازدید می‌کنند.

وي از مقبره سید صدرالدین به عنوان نماد غيرت ملي ايرانیان نام برد و گفت: جنگ حماسي چالدران به عنوان مقبره سید صدرالدین به عنوان نگين درخشاني در تاريخ سرشار از مقاومت و حماسه ملت ايران می درخشد.

وی با تاکید بر بازسازی صحنه های جنگ چالدران نیز در این شهرستان اضافه کرد: در صورت احداث ساختمان موزه جنگ چالدران، خواهیم توانست بیش از پیش بر ظرفیت گردشگری شهرستان بیافزاییم چرا که در این صورت گردشگران از نزدیک شاهد آثار و ادوات جنگی مورد استفاده در آن زمان خواهند بود.

قلی پور با بیان اینکه به دلیل مراعات و روابط ایران به ترکیه امکان پرداخت زیاد به بحث وجود ندارد اظهارداشت: با برگزاری مراسمات دینی در سطح ملی و استانی می توان ضمن پاسداشت رشادت ها و دلیمردی ها این بخش تاریخ را صیانت کرد.

فرماندار چالدران از جنگ چالدران به عنوان کربلای ایران نام برد و گفت: دشت چالدران در نوع خود کربلای ایران است که ظرف یک روز بیش از 27 هزار نفر در راه دفاع از حريم ولايت و نوامیس امت اسلامی شهيد شده اند و نباید به این راحتی مورد غفلت واقع شود.

نگاه دست دومی مسئولان میراث فرهنگی به چالدران

فرماندار چالدران با انتقاد از غفلت مسئولان از تاریخ و تمدن چندین هزارساله این شهرستان معتقد است این بی توجهی و غفلت ناشی از نگاه دست دومی مسئولان میراث فرهنگی به تاریخ و تمدن این خطه است.

احمدرضا قلی پور با بیان اینکه سالیانه بیش از 80 هزار نفر از جاذبه های گردشگری چالدران بازدید می کنند، افزود: با توجه به وجود پتانسیل بالای گردشگری در شهرستان این آمار چندان قابل قبول نیست و برای جذب بیشتر توریست و توسعه صنعت گردشگری نیازمند توجه جدی سازمانهای مرتبط و مردم هستیم.

وی با اشاره به وجود اثر جهانی ثبت شده قره کلیسا در این منطقه گفت: متاسفانه تاکنون توجهی چندانی به این طرح و ایجاد زیرساخت های گردشگری در این منطقه برای جذب گردشگر صورت نگرفته است.

قلی پور همچنین به اهمیت مجموعه جهانی قره کلیسا به همراه میزبانی این شهرستان به جهت برگزاری مراسم جهاني و سالیانه قره کلیسا در این شهرستان اشاره کرد و گفت: مسئولان میراث فرهنگی و منطقه می توانند از این فرصت برای رشد و توسعه اقتصادی چالدران استفاده کنند و حتی توجه به آن موجب پیشرفت شهرهای اطراف این بنای تاریخی نیز خواهد شد.

فرماندار چالدران با اشاره به رشد 50 درصدی ورود گردشگر به چالدران گفت: متاسفانه در سالهای اخیر نتوانسته ایم از این پتانسیل عظیم در جهت رونق اقتصادی منطقه استفاده مطلوب کنیم.

قلی پور تاکید کرد: شهرهایی که دارای ظرفیتهای گردشگری هستند باید از یک فرهنگ گردشگر پذیر نیز بر خوردار باشند تا مراودات مناسب و ارائه خدمات رفاهی مطلوب باعث شود آوازه شهرستان در سراسر میهن اسلامی بپیچد.

لزوم بازسازي جنگ چالدران به صورت موزه روباز در محل وقوع جنگ

وی احداث موزه جنگ، بازسازی جنگ چالدران به صورت احداث موزه روباز، برگزاری کنگره کشوری و.. از جمله راهکاری های معرفی هرچه بیشتر این بخش از تاریخ و تمدن کشور برشمرد.

قلی پور همچنین از میراث فرهنگی استان به دلیل عدم تهیه نقشه آثار گردشگری چالدران انتقاد کرد و بیان داشت: نقشه آثار گردشگری این شهرستان یا چاپ نمی شوند یا در صورت چاپ با نام شهرهای همجوار ارائه می شوند که این امر موجب گمنام ماندن نام شهرستان در بین شهرهای دیگر استان شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پتانسیل جاذبه طبیعی چالدران بیش از اماکن تاریخی است در حالی که با وجود چنین ظرفیت هایی محل مناسبی برای اسکان توریسم وجود ندارد و باید بخش خصوصی در این حوزه برای ساخت اماکن رفاهی ورود پیدا کند.

زیرساخت لازم برای بازدید گردشگران از مقبره سید صدرالدین فراهم نیست

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از فراهم نبودن زیرساختهای لازم برای بازدید گردشگران از مقبره سید صدر الدین از جمله نبود راه مناسب و اماکن اقامتی و رفاهی، اظهار داشت: با وجود قرار گیری اماکن و آثار تاریخی استان در موقعیت استراتژیکی مناسب بازدید گردشگر از آنها قابل قبول نیست.

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه متاسفانه نبود اماکن اقامتی مناسب و نبود راهنمای تخصصی در امکان تاریخی و میراث فرهنگی دلیل اصلی عدم بازدید گردشگران بویژه در ایام نوروز با توجه به سردی هوای منطقه نسبت به سایر استانها است، ادامه داد: مسئولان باید هر چه بیشتر در ایجاد زیرساختهای گردشگری در منطقه تلاش کنند.

وی نبود راه دسترسی مناسب از جمله راه آهن، بزرگراه و آزاد راه و تعداد ناکافی پروازها را دیگر دلایل مغفول ماندن میراثی ماندگار همچون مقبره سید صدر الدین به عنوان نماد قدرت و غیرت ایرانیان از دید گردشگران اعلام و عنوان کرد: مسئولان باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار تخصیص اعتبار ویژه برای حفظ و نگهداری و مرمت آثار تاریخی چالدران از جمله مقبره سید صدر الدین شد و گفت: متاسفانه میراث فرهنگی طی سالهای اخیر اقدام قابل توجهی در حوزه مرمت این بناهای تاریخی انجام نداده است.

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گزارش از الناز ملك زاده