به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود غفوریان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از جایگزینی واژه شدآمدی به جای ترافیک خبر داد و گفت: امسال نیز مانند هر سال طرح شدآمدی نوروزی در کرمان همزمان با سایر استان های کشور اجرا می شود.

وی مدت اجرای طرح گفته شده را از 25 اسفندماه تا 17 فروردین ماه عنوان و تصریح کرد: این طرح در دو مرحله و در دو حوزه دورن و برون شهری به مرحله اجرا در می‌آید.

سرهنگ غفوریان ادامه داد: مرحله اول طرح شدآمدی نوروزی در حوزه درون شهری و از 17 اسفند ماه سال جاری آغاز تا صبح روز 25 اسفند ماه ادامه دارد.

وی اذعان داشت: مرحله دوم طرح گفته شده نیز در حوزه دورن و برون شهری از 25 اسفند ماه سال جاری تا 17 فروردین سال آینده اجرا می شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از برخورد قاطع با متخلفان حوزه راهنمایی و رانندگی خبر داد و یادآور شد: آغاز مرحله دوم با رزمایش طرح ترافیکی همراه است.

وی تسهیل در عبور و مرور، افزایش ایمنی و کسب رضایتمندی مردم را از جمله اهداف اجرای این طرح دانست و گفت: در تلاش هستیم که با برنامه ریزی مناسب امکان سفری امن را برای مسافران ایجاد کرده و شاهد کاهش آمار تصادفات در نوروز 93 در استان کرمان باشیم.

اجرای طرح شدآمدی در چهارشنبه آخر سال

سرهنگ غفوریان ابراز داشت: باید به گونه‌ای فرهنگسازی انجام شود که مردم خود راغب به رعایت مقررات باشند و حتی در زمانی که پلیس و دوربین‌ها وجود ندارند افراد خود را ملزم به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بدانند چرا که قوانین به منظور حفظ ایمنی و سلامت شهروندان وضع شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمان از کنترل دقیق وسایل نقلیه حمل و نقل مسافر و باربری خبر داد و گفت: در طی مدت زمان اجرای این طرح تیم‌ های عملیاتی در معابر درون شهری و برون شهری حضوری چشمگیر و فعال خواهند داشت.

وی در پایان یادآور شد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته طرح شدآمدی در چهارشنبه آخر سال و همچنین روز سیزدهم فروردین ماه نیز اجرا می شود.