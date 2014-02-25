به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی دیشب در همایش روز مهندس با تاکید بر ایجاد محیط رقابتی برای مهندسان در سطوح بینالمللی، گفت: مهندس حد و مرز نمیشناسد و یک موضوع جهانی است. مهندسی و دانش آن چند آموزه دارد که اگر همه این مسائل در محیطی فراتر از یک پروژه به کار گرفته شود هم منافع ملی و هم منافع فردی و بنگاهی آن بیشتر میشود.
وی با بیان اینکه مفهوم مهندسی سازگاری است؛ به گونهای که در آخر کار باید همه اجزای سیستم با یکدیگر سازگار باشند، در غیر این صورت این سیستم پایدار نمی ماند، بیان کرد: در ابتدا سازگاری سیستم مدنظر است و پس از آن بکارگیری آموزههای سیستم برای ایجاد تعادل پایدار باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه همواره به دنبال سیستمی با تعادل پایدار هستیم زیرا در مفهوم دیگر مهندسی محیط امر مهمی محسوب میشود و هر مسالهای باید در محیط خود برطرف و طرح شود، افزود: مهندسی نیز بر همین پایههای ذکر شده استوار است اما چرا وقتی این بحث را در زندگی حرفهای مطرح میکنیم به این فکر نمیکنیم که برای ایجاد تعادل پایدار در حرفه مهندسی باید چه راهکارهایی انجام داد زیرا میدانیم سازگاری درونی و سه آموزه اصلی باید در این حرفه باشد.
آخوندی تصریح کرد: باید بدانیم وقتی در محیط، کار میکنیم این محیط مهندسی اجتماعی و اقتصادی است و باید در این محیط رابطه حرفهای مهندسی و مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته شود.
وی با طرح این پرسش که آیا میتوان گفت فقط مهندسان مسئول یک ساختمان هستند و به آثار و پیامدهای جانبی آن توجه نکنند یا اینکه آیا مهندسان در برابر بهرهبرداران خدمات اعم از مشتری، مالک یا کارفرما که به صورت دولتی یا خصوصی هستند مسئولیتی ندارند؟، گفت:مهندسی در کشور امری است که باید به آن توجه بیشتری شود و این موضوع درست از زمانی با مشکلات مواجه شد که گفته شد «مشتری پادشاه است».
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توجه خاص به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کالا در کشور، گفت: این موضوع برای وفاداری مشتری و رضایت آن مطرح شد اما در جامعه مهندسان کمتر مورد توجه قرار گرفت و این امر را با مشکلاتی همراه کرد.
آخوندی با بیان اینکه علاقهمند به فعالیتهای مقرراتی و تبیین برنامهها در جهت منافع بهرهبرداران کسب و کار است، افزود: علاقهمندم کسب و کار سالم، اخلاقی و پایدار برای مهندسان ایجاد شود که باید توجه کنیم تا چگونه محیط رضایتمندی برای خدمات داشته باشیم.
به گفته وی با توجه به پیشرفت دانش باید فرق میان مهندس ایرانی، چینی، آمریکایی و عرب مشخص شود و این نکته در نظر گرفته شود که ما چه آموزههایی داریم و آنها چه آموزههایی برای امر مهندسی دارند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با توجه به پیشرفت دانش و یکپارچگی آموزههای درسی، آموزههای مهندسی در جهان به سمت یکیشدن پیش میرود، بیان کرد: اگر بخواهیم در محیط پررقابت جهانی مهندس ایرانی سرافراز باشد، باید به آموزهها و وجه تمایز مهندسان ایرانی با سایر کشورها توجه شود.
آخوندی با اشاره به اینکه مگر میتوانیم بدون ورود به رقابت بینالملل اقتصاد پایدار داشته باشیم، بیان کرد: انواع نرمافزارهای موجود برای محاسبه و کار طراحی به کمک مهندسان آمده است ضمن آنکه مسائل مهندسی همواره چند وجهی است و مهندس به این دلیل ارزشمند است که میتواند مسائل پیچیده و چند وجهی را حل کند.
وی با اشاره به رابطه مهندسی و پزشکی، ایجاد توازن و رضایت شهروندان از فضای سالم و کیفیت مهندسی در شهر را عنوان کرد و افزود: آنچه که میتواند میان این دو مزیت باشد قدرت حل مسائل چند وجهی است.
وزیر راه و شهرسازی به این امر تاکید کرد که مهندسی فقط طراحی، محاسبه و اجرا نیست، بلکه باید از نگاه اقتصادی - سیاسی نیز به آن توجه شود و افزود: نمیتوان به ابعاد اقتصاد سیاسی مهندسی نگاه نکرد زیرا این بازار نیز همچون بازار فناوری اطلاعات، بورس و دیگر صنایع یک بازار مهم محسوب میشود و بهرهبرداران نیز حق انتخاب دارند.
آخوندی تصریح کرد: باید چگونگی رقابت در بازار مهندسی ایران را رشد دهیم زیرا هنوز علاقهمند هستم که نظام مهندسی نظام توزیعکار باشد نه نظام بازار مهندسی بر مبنای پاسخگویان و خدمات خریداران.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طی سالهای اخیر اعضای سازمانهای نظام مهندسی رو به افزایش بودند و تحصیل در این رشته رو به گسترش است، گفت: در ابتدای تاسیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تنها 12 هزار مهندس عضو این سازمان شدند، اما با گذشت 18 سال اکنون بیش از 250 هزار عضو در این سازمان داریم.
وی خاطر نشان کرد: مهندسان میتوانند با بهترین برنامهریزی و اجرای کار حتی در مسائل اقتصادی نیز کمککننده باشند و در حال حاضر از جهت طرحهای عمرانی در کشور در بدترین وضعیت هستیم.
آخوندی با بیان اینکه در وزارت راه و شهرسازی 120 هزار میلیارد تومان پروژه داریم که فقط هزار میلیارد تومان آن تخصیص یافته است، بیان کرد: با توجه به اقتصاد بدون نفت میتوان به نظام مهندسی نگاه کرد و اگر به این موضوع نگاه شود میتوانیم بخشی از این بنگاه اقتصادی را مدیریت کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر از نفت عبور کردیم باید توسعه بازارهای مهندسی را در دستور کار قرار دهیم و در مقابل به محیط کار نیز نگاه شود زیرا محیط کار بر مبنای تعریف پروژه بسیار کمعمق است و مهندسان باید بتوانند در این میان خلق فعالیت کنند که لازمه این کار است.
وی با بیان اینکه پیگیر ایجاد نظام یکپارچه مهندسی به کمک مجلس شورای اسلامی، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاهها هستیم، گفت: وقتی نظام یکپارچه نباشد امکان رشد و سازگاری سیستم و تعادل امکانپذیر نیست و باید محیط فعالیت مهندسی رقابتی شود و در فضای رقابتی بینالمللی کیفیت مهندسی را ارتقا دهیم تا مهندسان در سطح جهانی دیده شوند.
آخوندی با بیان اینکه در حال حاضر یک نظام مقررات ملی برای کل طبقات مهندسی وجود دارد، گفت: پیشنویس آییننامه مقررات ملی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در حال تهیه است و منتظر بازنگری آن هستیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: امیدواریم پیشنویس قانون موقت نظام مهندسی که تدوین شده را بتوانیم برای ایجاد بستر خدمات کارکردی مهندسان اجرایی کنیم تا ایرانی آباد و سرافزار و توسعهیافته ایجاد کنیم.
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