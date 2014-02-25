همایش سبک زندگی اسلامی در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن احمدی مدیر کل کمیته امداد استان ایلام صبح سه شنبه در این همایش گفت: در این همایش از صاحبان آثار و مقالات برتر تجلیل شده است.

وی ادامه داد: این همایش با شرکت دانشجویان مددجو و اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد برگزار شده است.

این مسئول اظهار داشت: در این همایش 175 مقاله به دبیرخنه ارسال شد که از 20 مقاله برتر با اهداء جایزه تقدیر شد.

احمدی اظهار داشت: این همایش با موضوع های کار و سبک زندگی خانواده و سبک زندگی اسلامی و نظم آموزش وسبک زندگی برگزار شد.

وی اظهار داشت: امروز اگر ما به سبک و روش زندگي اسلامي و معيارها و ارزش هاي آن بازنگرديم قطع يقين آسيب پذيري ما در برابر دشمن افزايش مي يابد.

این مسئول بیان داشت: با وجود تلاش هاي مستمر در بخش هاي دانشگاهي و ارتباط مطالب کتب درسي، ما هنوز در علوم انساني وابستگي به غرب داريم و کتابهاي ترجمه شده غربي به عنوان مرجع مورد استفاده قرار مي گيرد.