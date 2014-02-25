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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۴:۰۱

همایش سبک زندگی اسلامی در ایلام برگزار شد

همایش سبک زندگی اسلامی در ایلام برگزار شد

ایلام - خبرگزاری مهر: با حضور مسئولان کمیته امداد استان ایلام، همایش سبک زندگی اسلامی در ایلام برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسن احمدی مدیر کل کمیته امداد استان ایلام صبح سه شنبه در این همایش گفت: در این همایش از صاحبان  آثار و مقالات برتر تجلیل شده است.

وی ادامه داد: این همایش  با شرکت دانشجویان مددجو و اعضای کانونهای  فرهنگی هنری مساجد برگزار شده است.

این مسئول اظهار داشت: در این همایش 175 مقاله به دبیرخنه ارسال شد که از 20 مقاله برتر با اهداء جایزه تقدیر شد.

احمدی اظهار داشت: این همایش با موضوع  های کار و سبک زندگی خانواده و سبک زندگی  اسلامی و نظم آموزش وسبک زندگی برگزار شد.

وی اظهار داشت: امروز اگر ما به سبک و روش زندگي اسلامي و معيارها و ارزش هاي آن بازنگرديم قطع يقين آسيب پذيري ما در برابر دشمن افزايش مي يابد.

این مسئول بیان داشت: با وجود تلاش هاي مستمر در بخش هاي دانشگاهي و ارتباط مطالب کتب درسي، ما هنوز در علوم انساني وابستگي به غرب داريم و کتابهاي ترجمه شده غربي به عنوان مرجع مورد استفاده قرار مي گيرد.

کد مطلب 2243731

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