جدیدترین تغییرات در پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی/ اعلام گروه های 6 گانه پذیرش

دکتر عبدالله کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس مصوبه نشست اخیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی، ورودی های جدید آزمون فوق تخصصی که پیش از این در 25 رشته فوق تخصصی پزشکی شرکت می کردند دیگر تنها در 6 رشته مادر شرکت می کنند و به گروه های مختلف ضریب داده می شود.

وی افزود: به طور نمونه کسانی که می خواهند در رشته های مرتبط با اطفال شرکت کنند تنها یک دفترچه سئوالات رشته داخلی دریافت می کنند و به سئوالات پاسخ می دهند و پس از آن با توجه به ضریب دروس، نمرات مرتب می شوند و افراد به بخش شفاهی معرفی می شوند.

کریمی خاطرنشان کرد: از این پس آزمون بر اساس رشته های مادر مشخص می شود و افرادی که 30 درصد نمره بخش کتبی را کسب کنند دارای حداقل نمره قبولی برای معرفی به شفاهی و آسکی هستند و در نهایت 6 گروه از هیات ممتحنه از آنها آزمون آسکی به عمل می آورند.

وی اظهار داشت: این تغییر کمک می کند فردی که در یک رشته فوق تخصصی پذیرفته نشده اما نمره حداقل را کسب کرده به رشته دیگری معرفی می شود و به این ترتیب ظرفیت های خالی پر می شوند.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی با اشاره به دیگر مسائلی که در نشست اخیر شورا با حضور وزیر بهداشت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: موضوع 30 درصد پذیرش بومی برای ماندگاری نیروهای تخصصی در مناطق محروم که مصوبه مجلس است، بررسی شد و مقرر شد شیوه نامه ای برای آن تهیه شود.

به گزارش مهر، آزمون پذیرش دستیاری فوق تخصصی پزشکی در اردیبهشت ماه سال 93 برگزار می شود. 6 رشته مادر که سایر رشته ها به آن وابسته هستند نیز شامل رشته های وابسته به داخلی، بیهوشی - داخلی، کودکان، کودکان - داخلی، جراحی عمومی، روانپزشکی است.

گروه آموزشی رشته ھای فوق تخصصی ضریب سئوالات اختصاصی بارشته پیش نیاز کودکان روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، مغز و اعصاب کودکان، کلیه کودکان، قلب کودکان، گوارش کودکان، خون و سرطان کودکان، طب نوزادی و پیرامون تولد، عفونی کودکان، غدد درون ریز و متابولیسم کودکان ضریب سئوالات اختصاصی در رشته فوق تخصصی مربوطه مساوی 4 است بارشته پیش نیاز بیماریھای داخلی بیماریھای ریه، بیماریھای قلب و عروق، خون و سرطان بالغین، روماتولوژی، غدد درون ریز و متابولیسم بالغین، گوارش و کبد بالغین، نفرولوژی ضریب سئوالات اختصاصی در رشته فوق تخصصی مربوطه مساوی 3 است بارشته پیش نیاز جراحی عمومی جراحی کودکان، جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی، جراحی قفسه صدری، جراحی عروق ، جراحی قلب و عروق ضریب سئوالات اختصاصی در رشته فوق تخصصی مربوطه مساوی 2 است



