بومی سازی سیستم کارتخوان بانکی از سوی محققان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، با ترویج تجارت الكترونیكی زمینه استفاده از سیستم كارت خوان بانكی به جهت سهولت و امنیت بالا در کشور فراهم و متعاقب آن با پیشرفت و گسترش شبكه تلفن همراه به منظور گسترش تجارت الكترونیكی و خدمات بیشتر بانک‌‌ها به مشتریان سیستم كارتخوان بانكی pos mobile وارد چرخه بانكداری الكترونیكی شد.

حمل آسان، سرعت بالا، استفاده از شبكه تلفن همراه از مزایای سیستم كارتخوان بانكی است ولی با تشدید تحریم‌های بانكی ضرورت ارائه محصول نو و كارآمد احساس شد.

در این راستا شرکت دانش بنیان "طلوع فناوری روز ایرانیان" مستقر در مركز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با انجام مطالعاتی سیستم كارتخوان بانكی (سیار) pos 3G و سیستم pda را عرضه کردند. سیستم کارتخوان طراحی شده با به كارگیری نسل شبكه 3 تلفن همراه و بهره مندی از سخت افزار قوی موجب گسترش تبادلات الكترونیكی و افزایش سرعت تراكنش را فراهم کردند.



گسترش استفاده از سیستم‌های الكترونیكی در امور عمومی و خدماتی چون در راهور ناجا (ثبت جریمه)، شركت پست، شركت برق و شركت‌های توزیع و پخش محصولات تولیدی بیانگر توجه سازمان‌ها و نهادها به استفاده از سیستم‌های الكترونیكی با هدف افزایش كارایی و ارائه خدمات مطلوب است که در این پروژه محققان با شناسایی معایب نرم افزاری و سخت افزاری و با در نظر گرفتن سازمان و نهاد كاربر، سیستم‌های بومی به صورت offlineوonline طراحی و عرضه کردند.

این محققان در نظر دارند تا درآینده نزدیک با آغاز فرایند تولید انبوه در داخل كشور علاوه بر بی نیازی از واردات، فرصت‌های شغلی بسیاری برای فارغ التحصیلان داخل كشور و سایر متقاضیان ایجاد کنند.

