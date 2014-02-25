ممنوعیت حفاری در معابر شرق تهران تا فروردین 93

به گزارش خبرگزاری مهر، میکائیل علیپور با اعلام این مطلب گفت: مرمت آسفالت معابر، یکی از مهمترین عملیات اجرایی در طرح استقبال از بهار، تا قبل از پایان سال است.

وی افزود: طرح استقبال از بهار در حوزه معاونت فنی و عمرانی، با اجرای عملیات کاترزنی لکه گیری هندسی، مرمت مقطعی زیر سازی، درزگیری سطح معابر ترمیم نوارهای حفاری، رفع نقاط آبگیر، همسطح سازی دریچه ها و مرمت پلهای فلزی، مرمت پیاده روهای سطح منطقه و... اجرا می شود.

علیپور با اشاره به روند اجرایی فعالیت های فنی و عمرانی تا پایان فروردین ماه سال آینده؛ مشارکت و حمایت شهروندان منطقه در اجرای این طرح با توجه به بافت متراکم و فرسوده منطقه قدردانی کرد .

وی افزود: همچنین از زمان شروع طرح استقبال از بهار، پیاده روهای شرق تهران مناسب سازی می شوند.