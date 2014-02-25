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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۵۶

آغاز به کار جشنواره فیلم بسیج اختران در مشهد/ اکران فیلم‌ها در سینما هویزه خواهد بود

آغاز به کار جشنواره فیلم بسیج اختران در مشهد/ اکران فیلم‌ها در سینما هویزه خواهد بود

مشهد - خبرگزاری مهر: سومین جشنواره فیلم اختران از امروز ششم اسفند ماه در سینما هویزه مشهد آغاز به کار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره فیلم اختران به همت بسیج هنرمندان خراسان رضوی از ششم تا هشتم اسفند ماه برگزار خواهد شد و اکران های فیلم های این جشنواره هم در محل سینما هویزه مشهد خواهد بود.

همزمان با برگزاری سومین جشنواره فیلم بسیج اختران کارگاه‌های آموزشی تخصصی فیلم برداری دیجیتال با حضور استاد فرخ در محل سینما هویزه مشهد برگزار خواهد شد.

همچنین کارگاه آموزشی کارگردانی با حضور محمد رضا آهنج ششم اسفند ماه ساعت 9 صبح تا 18 عصر در پردیس سینمایی هویزه برگزارخواهد شد،.

۳۱۰ اثر به دبیر خانه جشنواره ارسال شده است که از این میان ۹۵ اثر داستانی، ۷۶ اثر مستند، ۲۳ اثر انیمیشن، ۲۹ اثرنماهنگ و ۸۵ فیلمنامه بوده است که پس از داوری ۵۵ اثر نهایی در پردیس سینمایی هویزه در دو سالن به طور همزمان به نمایش گذاشته خواهدشد.

شایان ذکر است افتتاحیه جشنواره در روزهفت اسفند ماه در مکان جبل النور کوهسنگی ساعت 9صبح و اختتامیه جشنواره هشتم اسفند ماه ساعت ۹ در مجتمع امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2243741

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