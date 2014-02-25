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۶ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۴۹

فيرو‍زآبادي:

كلام وحي مبنایي براي تمامي فعاليت ها باشد

كلام وحي مبنایي براي تمامي فعاليت ها باشد

شيراز – خبرگزاري مهر: معاون سياسي و امنيتي استاندار فارس گفت: كلام وحي بايد مبنایي براي تمامي فعاليت ها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، كمال فيروزآبادي پيش از ظهر سه شنبه در مراسم اختتاميه سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم افزود: تنها راه نجات از مشكلات توجه به آيات الهي است و بايد اين مهم را در اولويت قرار دهيم.

وي تصريح كرد: كلام وحي بايد مبنایي براي تمامي فعاليت هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي باشد تا در اين مسير مشكلي ايجاد نشود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار فارس با اشاره به اينكه در برگزاري اين دوره از مسابقات تمامي دستگاه ها همكاري مناسبي داشتند يادآور شد: خوشبختانه شاهد اتحاد و همدلي بسيار مناسبي در ميان تمامي دستگاه هاي استان فارس بوديم كه ثمره آن نيز برگزاري موفق سي و ششمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم در شيراز بود.

فيروزآبادي ادامه داد: فضاي قرآني استان فارس بايد حفظ و توسعه يابد زيرا برگزاري اين دوره از مسابقات ظرفيت هاي استان فارس را به خوبي نمايان كرد.

وي يادآور شد: بايد به گونه اي برنامه ريزي كرد كه زير ساختهاي قرآني در استان فارس علاوه بر اينكه حفظ شود بلكه بايد توسعه نيز يابد.

کد مطلب 2243750

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