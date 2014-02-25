400 طرح پیشگیری اجتماعی مواد مخدر در لرستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله فراشی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون 400 طرح پیشگیری اجتماعی در حوزه مواد مخدر در استان لرستان اجرا شده است.

وی با بیان اینکه این طرحها در سطح چهار کانون هدف در استان اجرا شده است افزود: این چهار کانون شامل خانواده ها، محیط های آموزشی، کاری و محلات اجرا شده است.

رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان همچنین با اشاره به همکاری سازمانهای مردم نهاد با این دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: هم اکنون بیش از 60 سازمان مردم نهاد در حوزه پیشگیری از مصرف مواد مخدر در استان فعالیت دارند.

فراشی در بخش دیگری از سخنان خود به میانگین سنی اعتیاد به مواد مخدر در لرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون این نرم بین 20 تا 25 سال است.

وی با اشاره به تعداد مراجعه افراد معتاد به مراکز ترک اعتیاد میان مدت استان لرستان عنوان کرد: امسال حدود 20 هزار معتاد به مراکز ترک اعتیاد میان مدت استان مراجعه کرده اند.

رئیس دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان همچنین از شرکت 15 هزار معتاد در جلسات سازمانهای مردم نهاد استان خبر داد.

