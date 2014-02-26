رسیدن به صلح در جهان بدون رهبری عقل ممکن نیست/ چرا حزب الله لبنان تروریست معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید دانشگاه EMU آمریکا و نیز مسئولین موسسه NNC کانادا با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند و از رهنمودهای ایشان در زمینه راهکارهای گسترش عدالت و صلح جهانی بهره مند شدند.
حضرت آیت الله جوادی آملی در این دیدار با آرزوی قبولی فعالیت های بشر دوستانه و صلح طلبانه همه موسسات و افراد فعال در این زمینه به درگاره الهی بیان داشتند: جریان صلح و عدالت با عناصر سه گانه ای آمیخته است که تا آن عناصر مشخص نشود نه معنای صلح و نه معنای عدل مشخص نخواهد بود. جریان اخلاق، حقوق، فقه و قانون حتماً این سه عنصر را خواهد داشت؛ اول مواد، دوم مبانی و سوم منبع، عدالت ، شرافت، آزادی و کرامت از جمله مهمترین مبانی وضع مواد قانونی است.
ایشان مهمترین و کلیدی ترین مبنا در میان مبانی را عدالت دانستند و اذعان داشتند: مهمترین و کلیدی ترین مبنا در میان مبانی عدالت است که سایر مبانی باید در دامان او پرورانده شوند. معنای عدل هم مشخص است و آن این است که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم تا اینجا هیچ اختلافی بین ادیان و افراد نیست.
حضرت آیت الله جوادی آملی وحی و اهل بیت(ع) را تنها منابع راستین معارف بشری معرفی کردند و فرمودند: اینکه جای افراد و جای اشیاء کجاست را تنها اشخاص آفرین و اشیاء آفرین می داند و اینجاست که بسیاری از کشورها از عنصر سوم یعنی منبع غافل اند.
ایشان خاطرنشان کردند:استکبار و صهیونیست این منبع را باور ندارند و چون این منبع را قبول ندارند، هر روز عدل و صلح را به میل خود و در راستای منافع خود تفسیر و معنا می کنند لذا گاهی از روی منفعت خود، گزینه نظامی را روی میز مذاکره قرار می دهند و گاهی یک گروه مبارز و ظلم ستیز مانند حزب الله را تروریست معرفی می کنند.
ایشان با اشاره به نقش مهم رشد عقلانیت در تحقق صلح جهانی اظهار داشتند:عدل و صلح که واژه های شیرینی هستند با عاطفه، رهبری نمی شوند بلکه رسیدن به صلح به رهبری عقل نیاز دارد. تا عقلانیت در جهان رشد نکند صلح جهانی محقق نمی شود و عقل خود می گوید نیازمند وحی است. تا عقل نباشد خطر شروع جنگ جهانی سوم وجود دارد.
ایشان در توصیه ای به اساتید و فرهیختگان غربی و آمریکایی فرمودند:این برادران بکوشند فرهنگ عقلانیت را احیاء کنند چرا که همه انبیاء الهی از جمله حضرت موسی و عیسی (ع) حرفشان همین است. اگر مانند حضرت مسیح و حضرت مریم بیندیشید می توانید صلح را تبدیل به یک فرهنگ عقلانی کنید.
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