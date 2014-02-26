رسیدن به صلح در جهان بدون رهبری عقل ممکن نیست/ چرا حزب الله لبنان تروریست معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اساتید دانشگاه EMU آمریکا و نیز مسئولین موسسه NNC کانادا با حضور در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با حضرت آیت الله جوادی آملی دیدار و گفتگو کردند و از رهنمودهای ایشان در زمینه راهکارهای گسترش عدالت و صلح جهانی بهره مند شدند.

حضرت آیت الله جوادی آملی در این دیدار با آرزوی قبولی فعالیت های بشر دوستانه و صلح طلبانه همه موسسات و افراد فعال در این زمینه به درگاره الهی بیان داشتند: جریان صلح و عدالت با عناصر سه گانه ای آمیخته است که تا آن عناصر مشخص نشود نه معنای صلح و نه معنای عدل مشخص نخواهد بود. جریان اخلاق، حقوق، فقه و قانون حتماً این سه عنصر را خواهد داشت؛ اول مواد، دوم مبانی و سوم منبع، عدالت ، شرافت، آزادی و کرامت از جمله مهمترین مبانی وضع مواد قانونی است.

ایشان مهمترین و کلیدی ترین مبنا در میان مبانی را عدالت دانستند و اذعان داشتند: مهمترین و کلیدی ترین مبنا در میان مبانی عدالت است که سایر مبانی باید در دامان او پرورانده شوند. معنای عدل هم مشخص است و آن این است که هر چیزی را در جای خود قرار دهیم تا اینجا هیچ اختلافی بین ادیان و افراد نیست.

حضرت آیت الله جوادی آملی وحی و اهل بیت(ع) را تنها منابع راستین معارف بشری معرفی کردند و فرمودند: اینکه جای افراد و جای اشیاء کجاست را تنها اشخاص آفرین و اشیاء آفرین می داند و اینجاست که بسیاری از کشورها از عنصر سوم یعنی منبع غافل اند.

ایشان خاطرنشان کردند: استکبار و صهیونیست این منبع را باور ندارند و چون این منبع را قبول ندارند، هر روز عدل و صلح را به میل خود و در راستای منافع خود تفسیر و معنا می کنند لذا گاهی از روی منفعت خود، گزینه نظامی را روی میز مذاکره قرار می دهند و گاهی یک گروه مبارز و ظلم ستیز مانند حزب الله را تروریست معرفی می کنند.

ایشان با اشاره به نقش مهم رشد عقلانیت در تحقق صلح جهانی اظهار داشتند: عدل و صلح که واژه های شیرینی هستند با عاطفه، رهبری نمی شوند بلکه رسیدن به صلح به رهبری عقل نیاز دارد . تا عقلانیت در جهان رشد نکند صلح جهانی محقق نمی شود و عقل خود می گوید نیازمند وحی است. تا عقل نباشد خطر شروع جنگ جهانی سوم وجود دارد.