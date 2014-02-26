شاهين يارمحمدي تدوينگر فیلم سینمایی «دريا و ماهي پرنده» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فيلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» داراي فضايي شاعرانه است و با توجه به ريتم تند فيلم، احساسات مخاطب بیشتر درگير آن مي شود.

وی ادامه داد: دكوپاژ و ميزانسن و تدوين فيلم در خدمت فيلمنامه است . لوكيشن و فضاي فيلم بكر است و مرتضي غفوري به خوبی تصاویر مورد نظر را فیلمبرداری کرده است. در حال حاضر حدود ٦٠ درصد كار تدوينِ اوليه شده و همزمان علي تصديقي پلان‌هاي جلوه هاي بصري را كار مي كند و حامد جلالي صداگذاري آن را بر عهده دارد .

یارمحمدی که تدوین «دموكراسي تو روز روشن» و «آقاي الف» را به عهده داشته است، در پایان درباره جشنواره فجر امسال گفت: قرار بود فيلم «نقش نگار» به كارگرداني علي عطشاني را در جشنواره فيلم فجر داشته باشیم، اما نفهميديم چه شد كه نبود. فيلم از طرف هيات انتخاب برگزيده و ما در افتتاحيه روي صندلي هايي با عنوان فيلم در بخش سوداي سيمرغ نشستيم، همچنين كارت حضور در كاخ جشنواره صادر شد، نام فیلم هم در كتاب جشنواره آمده بود، اما در نهایت فیلم به جشنواره راه پیدا نکرد.

آهنگسازی فیلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» را امیر توسلی، آهنگساز «مختارنامه» بر عهده گرفته است. همچنین حامد جلالی به عنوان صداگذار در این پروژه حضور دارند.

در پروژه سینمایی «دریا و ماهی پرنده» بازیگرانی چون نیوشا ضیغمی، همایون ارشادی و امیرحسین رستمی حضور دارند.