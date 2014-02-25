200 کیلومتر پروژه چهار خطه در لرستان در دست اجرا است

مجید کیانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون 200 کیلومتر پروژه چهار خطه در شهرستانهای مختلف استان در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه استان لرستان دارای بیش از هزار و 800 کیلومتر راه اصلی، فرعی، روستایی، آزاد راهی و ... است تصریح کرد: تا کنون بیش از 320 کیلومتر پروژه چهار خطه در سطح استان اجرا شده است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه از سال گذشته عملیات احداث 200 کیلومتر پروژه چهار خطه در لرستان آغاز شده است عنوان کرد: در صورت تخصیص اعتبارات لازم این پروژه های چهار خطه تا پایان سال 93 به بهره برداری می رسند.

کیانپور با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه های چهار خطه بیان داشت: در مجموع حدود 200 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژه های چهارخطه در استان نیاز است.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود یک پنجم از اعتبارات پروژه های چهار خطه استان تخصیص یافته است افزود: با این وجود روند پیشرفت این پروژه ها مطلوب است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به چهار خطه خرم آباد - کوهدشت بیان داشت: تا کنون حدود 35 درصد از این پروژه اجرایی شده و ما بقی آن نیز در حال اجرا است.